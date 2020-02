Braithwaite, en shock: "No me lavaré la ropa tras abrazarme con Messi"

Jugó veinte minutos, asistió a Lionel Messi en el cuarto gol y generó la ocasión que terminó en el quinto tanto de Arthur en la goleada contra el Eibar (5-0), una buena carta de presentación para el danés Martin Braithwaite, al que solo le faltó marcar para cerrar un debut soñado con el Barcelona.

Después de calentar durante los primeros 25 minutos de la segunda parte, Braithwaite pisó el césped en el minuto 72 sustituyendo a un discreto Antoine Griezmann. En poco más de 20 minutos de juego, dio muestras el danés de sus virtudes. Móvil en todo el frente ofensivo, batallador y, situado en la punta de ataque, no se escondió ofreciendo líneas de pase a sus compañeros.

El danés habló después del partido y consideró que fue "extraordinario, un sueño hecho realidad". "Estaba un poco nervioso pero con ganas. Estoy muy contento por la victoria también. Los aficionados me han recibido muy bien y estoy orgulloso de estar aquí", manifestó.

Barcelona - Eibar EFE

Además, Braithewaite confesó que Messi le felicitó. "Se ve que es un gran chico y quiere que esté a gusto. Ha tratado de buscarme con varios pases cuando he salido. No me lavaré la ropa tras abrazarme con Messi", bromeó.

No hay preocupación por no marcar

También reconoció que si le dicen hace 15 días que ficharía por el Barça tiene que admitir que no se lo esperaba. Sobre haberse ido sin marcar, Braithwaite afirmó que fue "una buena parada", pero está seguro que llegarán los goles y no está "preocupado".

