Simeone saca pecho: "Hay noches que no se olvidan y hoy es una de ellas"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este martes, tras la victoria contra el Liverpool (1-0), que es "una noche de las que no se olvidan", dijo que el apoyo de la afición "fue emocionante" y recordó que su equipo empezó ganando el partido "cuando giró la rotonda en el autobús" y vio "un montón de gente ambiciosa, ilusionada y sin miedo".



"No es la mejor noche porque no te da ningún título, pero es emocionante. Hay noches que no se olvidan y hoy es una de ellas. Viene el mejor equipo del mundo, un montón de partidos ganando y puedes ganarle. No pasaste, pero pudiste ganarle, porque a un partido todos tenemos opciones", enfatizó en la rueda de prensa.



"Empezamos ganando el partido cuando en la rotonda giramos con el autobús y nos encontramos con un montón de gente entusiasmada, ilusionada, ambiciosa y sin miedo", remarcó el técnico, que destacó el apoyo de la afición durante el duelo: "En los ochos años que estoy, pocas veces estuvo a este nivel porque fue todo el partido. Fue emocionante de verdad. Te dan ganas de jugar, sinceramente".

Morata, Koke y Saúl, durante el gol en el Atlético - Liverpool REUTERS

Una apuesta arriesgada

A Simeone, que dijo que su equipo tuvo opciones de marcar "otro gol", la palabra que le viene "naturalmente" tras el partido es "tranquilidad": "Saber que cuando vos trabajas en equipo y en bloque, se puede. Claro que se puede. El equipo respondió con un gran esfuerzo. La idea era ganar y a partir de ganar hay situaciones que el equipo entiende según el partido te las permite".



Simeone apostó por Thomas Lemar de titular: "Claro que había un partido que no se esperaba ninguno, que era poner a Lemar. Y yo sí me lo esperaba, porque sigo creyendo en él. En el primer tiempo estuvo bien. Tuvo una contractura y tuvo que salir (en el descanso). Lo necesitamos recuperar porque es un jugador diferente".



También destacó el encuentro de Renan Lodi, que fue elegido el hombre del partido: "¿No lo saqué hoy no? La rompió. Estamos en un momento de exigencia absoluta para con él, porque sé que puede dar lo que dio y para darlo se tiene que enojar, tiene que pasar por momentos por los cuales ha pasado y ojalá tenga la capacidad para sostenerlo. Para ganar todos los días, tiene que jugar como hoy, porque lo puede hacer. De mi parte, ya se lo dije, aunque en algún momento me odie, me terminará queriendo".



Y habló de más nombres, preguntado por Saúl: "Puedo hablar de un montón (de jugadores). Del partido de Felipe, de Vrsaljko... Y lo de Saúl ya he hablado mil veces de él. Hay veces que lo pongo de lateral izquierdo generando dificultades en su juego, porque entiendo que es capaz de todo si quiere. Y tiene ese olfato con el gol de goles importantes. Es un don. Ojalá lo pueda sostener porque lo tienen pocos".



"Y el regreso de Costa enseguida el equipo lo notó", añadió Simeone, que no piensa más allá del partido del próximo domingo contra el Villarreal: "¿Qué pasará cuando nos toque viajar a Inglaterra? Falta mucho. Tenemos muchos partidos por delante y ahora lo que nos ocupa absolutamente es la Liga".

[Más información: El Atlético de Madrid resucita con el ‘efecto Metropolitano’ y golpea primero al Liverpool]