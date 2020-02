El guiño de Griezmann al Atlético de Madrid que rechaza la afición colchonera

El Atlético de Madrid revivió este martes al ganar al Liverpool en la ida de los octavos de final de la Champions League. La victoria contra el actual campeón de Europa ha dado aire a un equipo y una afición que llevaban semanas de capa caída por los malos resultado. Anoche, el Wanda Metropolitano fue una fiesta y pudo celebrar por todo lo alto.

La fiesta colchonera contó con un invitado sorpresa y que a los atléticos trae muchos recuerdos: Antoine Griezmann. El francés se sumó a la celebración del Atleti y dio 'me gusta' en Twitter a una publicación de la cuenta del Frente Atlético que mostraba el gran ambiente en las gradas del Wanda durante el partido contra el Liverpool.

Su gesto tuvo una gran repercusión tras el partido, aunque quizás no la que esperaba Griezmann. La afición del Atleti no le perdona su fichaje por el Barcelona el pasado verano y respondieron al delantero galo con duros mensajes y rechazando su guiño, el primero en meses tras su polémico adiós. Y es que Antoine tiene casi imposible volver a conquistar el corazón de los indios.

Muchos vieron también en este gesto un claro indicio de que no lo está pasando bien en Can Barça. Su adaptación no está siendo fácil y por ello a muchos no extrañaría que echara de menos el Atleti, donde fue la estrella del equipo durante cinco largas temporadas. Los que no le echan de menos son los aficionados atléticos, acostumbrados a ver como sus figuras se marchan y aparecen otros para sustituirlas.

[Más información: "A Antoine Griezmann le veo triste"]