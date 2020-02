Klopp: "Yo estoy en nivel guardería en comparación con Simeone"

El vigente de campeón de la Champions League, el Liverpool, se enfrenta al Atlético de Madrid este martes 18 de febrero en la ida de los octavos de final. No hay ningún dato objetivo esta temporada que discuta el papel de favorito del duelo del equipo inglés; imponente en su campeonato -con una colección de 25 victorias, un empate y cero derrotas-, temible por extensión en Europa.

Jürgen Klopp ha hablado en la rueda de prensa previa para analizar el choque ante el conjunto dirigido por Simeone. En ella, el entrenador del Liverpool se ha mostrado desconfiado ante el "mal" momento que está pasando el equipo rojiblanco porque no están "tan mal como dice la gente".

Klopp no se fía del mal momento del Atleti

"Jugar contra el Atlético es una de las cosas más difíciles en la vida de un futbolista. Es un equipo muy bien organizado, una máquina engrasada que saca resultados de todos los partidos. Puede que estén en una época de transición, pero van a tener oportunidades y va a ser complicado. No están tan mal como la gente dice y no les resta ninguna oportunidad para mañana. No tiene por qué pasar el equipo que mejor va en liga. Somos ambiciosos, vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas".

Las palabras de Cafú sobre Alexander Arnold

"¿Cafú ganó un balón de oro? Él piensa que Alexander Arnold lo puede ganar, es un grandísimo futbolista, es un mensaje muy positivo por parte de Cafú, pero hay muchísimos jugadores que pueden ganar el balón de oro, Trent es uno de ellos. Tiene muchísimo potencial, pero le doy las gracias a Cafú".

Imbatibilidad en Champions League

"Es un récord impresionante, una marca impresionante, la única vez que jugamos esta competición ganamos la final, pero no lo puedo explicar, queremos llegar lo mas lejos posible. Somos un equipo que puede ganar la competición. No somos el único, pero tenemos esa oportunidad ahora mismo y es lo que intentamos demostrar en estos partidos. Siempre nos cuesta la fase de grupos, pero hemos conseguido clasificarnos y empezamos las eliminatorias".

Estilo de juego del Atlético

"He visto dos partidos en los últimos días y no tengo nada que decirle a esa gente, para mí un fútbol que tenga éxito es atractivo. Es equipo muy intenso con un plan y filosofía muy claro, estamos en el país del tiki-taka e igual la gente piensa eso, pero yo soy de Alemania y admiro esas características".

¿El Liverpool es favorito para ganar la Champions?

"Los mejores partidos que hemos jugado han sido fuera de casa. El partido contra el Barça del año pasado perdimos 3-0 y fue de los mejores que hemos jugado. Si conseguimos un buen resultado nos ayudará, pero no tengo nada que decir sobre esa situación. Si hay un equipo en el que tienes que estar al cien por cien es el Atlético. Si trabajas lo más duro que puedas tienes oportunidades, pero si no lo haces no las vas a tener. Hay una razón por la que el Atlético ha llegado tan lejos en Champions. Llevan tiempo juntos, han tenido que cambiar, pero tienen jugadores con experiencia, veo una auténtica máquina de equipo, pase lo que pase están ahí y si pierdes la concentración ye la quitan y hacen peligro. En cuanto pierdas el balón van a hacer daño. Por otra parte no hay muchos equipos que jueguen así contra nosotros. Nosotros tampoco estamos mal organizados, respectamos diferentes aspectos del juego y no nos sentimos como ganadores de la Champions del año pasado, somos un contendiente para ganarla este año. La historia está ahí, pero sabemos que hay que dejarse la piel en el campo".

Los puntos fuertes de Simeone

"La gente dice que soy muy emocional en la banda, soy un nivel cuatro él en es un doce de lo que vive los partidos. Yo estoy en nivel guardería respecto a él. Lleva ocho años y sigue manteniendo ese nivel de emoción, es algo impresionante. Sus equipos siempre están organizados al nivel de los mejores del mundo. Es uno de los mejores, hemos intercambiado mensajes después de grandes derrotas y victorias y mañana va a ser interesante".

Diferencias entre Klopp y Simeone

"No lo sé. Él era un jugador de talla mundial, yo no, empecemos por ahí. Una cosa no quita la otra, no tengo ni idea la verdad, no nos conocemos tan bien. Jugamos sistemas distintos, a mí también me gusta estar organizados, no lo he pensado".

Última críticas a Simeone

"Lo entiendo, es el fútbol. Lleva siete años con más éxito que los 15 anteriores, ha perdido a Griezmann, Godín, Gabi el año anterior y eso es difícil. Ha tenido que cambiar el equipo y eso se tarda. Hace falta tiempo y la gente no te lo da. Están otra vez en octavos de Champions pese a ser un año de transición, pero sé como son las cosas en el mundo del fútbol. No creo que la gente del Atlético le critique mucho la verdad".

Presión a Klopp

"A mí me encanta la presión. No me gusta intentar quitármela, aunque el gran favorito es el PSG, así que la presión vamos a dejársela a ellos".

