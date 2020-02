Koke: "Nadie daba un duro por nosotros, pero en lo difícil salimos adelante"

El capitán del Atlético de Madrid Jorge 'Koke' Resurrección declaró tras ganar por 1-0 al Liverpool en la ida de los octavos de final de la Champions League que "nadie daba un duro" por ellos, pero "en los momentos difíciles" es cuando su equipo "sale adelante".



"Hemos hecho un grandísimo partido, nadie daba un duro por el Atlético, pero eso somos nosotros, en los momentos difíciles el equipo sale adelante, con nuestra gente, que nos ha ayudado desde las siete de la tarde", señaló el centrocampista vallecano tras la victoria en el Wanda Metropolitano.



Koke se refirió al recibimiento que les hicieron sus aficionados en las inmediaciones del estadio, con bengalas rojas y blancas, que calificó de "espectacular" ."Son días inolvidables que hacíamos en el Calderón, y ahora estamos intentado hacerlo en el Wanda Metropolitano", añadió.



El centrocampista rojiblanco resaltó la "humildad" y el "trabajo" de su equipo, así como su intención de competir "siempre". "Cuanto mejor compitamos al final llegan los resultados, si todos estamos al cien por cien las cosas salen", continuó.

Saúl celebra el único gol de la victoria REUTERS

Cautela y calma

No obstante, pese al 1-0, Koke recordó que la eliminatoria "no está cerrada" ante un rival que es el actual campeón de Europa y "líder absoluto" en la Premier League inglesa, además de que el Atlético ya perdió el año pasado una eliminatoria de octavos que iba ganando, y esa vez por 2-0, contra el Juventus italiano.



"Tenemos la experiencia de la temporada pasada que no fue positiva, ojalá nos sirva para este año, ver las cosas que hicimos mal y ojalá este año podamos pasar", recordó.



Preguntado por si veían este encuentro como una oportunidad de reivindicarse, Koke retomó una frase de su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, al afirmar que este es "un año de transición".



"La gente tiene que adaptarse, no es fácil adaptarse, mucha gente que ha venidos años anteriores no se han adaptado tan pronto, y eso estamos haciendo, ha habido muchos cambios esta temporada y ojalá este partido nos motive a seguir creciendo", finalizó.

[Más información: El Atlético de Madrid resucita con el ‘efecto Metropolitano’ y golpea primero al Liverpool]