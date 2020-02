Iago Herrerín, a punto de llegar a las manos con unos jóvenes: "Aguanto mucho, pero reventé"

En las últimas horas Iago Herrerín se ha vuelto viral, pero por nada que tiene que ver con el fútbol. El portero del Athletic fue grabado mientras se encaraba con un grupo de jóvenes que le estaban menospreciando, tal y como el propio arquero ha dicho en las redes sociales.

Herrerín siempre ha sido muy cuestionado por la afición del conjunto vasco y esta temporada no ha sido diferente después de haber disputado siete partidos a lo largo del presente curso, cuatro de la Copa del Rey -fue baja contra el Barcelona por sanción- y tres de La Liga en los que ha recibido un total de siete goles.

El portero se ha defendido ante las acusaciones en un mensaje privado que envió a un aficionado en las redes sociales y que este ha hecho público: "La verdad que no había bebido apenas nada. Estaba fuera pidiendo un taxi. Y no hay cosa más bonita que estar escuchando insultos, menosprecios, etcétera, etcétera. Como tú comprenderás, aguanto mucho, mucho y ayer reventé".

Iago Herrerín, portero del Athletic, a punto de llegar a las manos con unos jóvenes aficionados

"Quizás no tenía que hacer caso, lógicamente, pero es día sí y día también con insultos. Hay que pensar un poco en todo. Por cierto, solo pido respeto. Creo que con respeto se va a todos los sitios y yo no falté el respeto a nadie. Es duro que gente que no te conoce te insulte todo el día. Un poco de comprensión", finalizó Iago Herrerín.

Siempre criticado

Ya en el pasado, el propio guardameta dijo que estaba muy cansado de las faltas de respeto, como por ejemplo que le llamasen gordo: "El día que alguien me esté llamando gordo, le invito a Lezama a que se venga conmigo a entrenar".

Aunque también ha lanzado sus ataques: "En el fútbol, en España la gente es un poco ignorante en ese sentido. Vas a otros países, como en Inglaterra, y hay muchísimo más respeto por los contrarios y por los jugadores. Pero cuando encima lo hace tu propia afición te da mucha rabia".

[Más información: Real Sociedad - Mirandés y Athletic - Granada, semis de la Copa del Rey]