Los mitos del sexo y el fútbol profesional: igual de perjudicial que jugar a la PlayStation de madrugada

¿Qué hay de mito y qué de realidad? El mundo del deporte y las leyendas que lo relacionan con las prácticas sexuales han ido dadas de la mano desde hace muchos años. Figuras tan conocidas como Ronda Rousey han asegurado que intentan tener la mayor cantidad de sexo posible antes de una pelea y, coincidencia o no, es una de las mejores luchadoras de la MMA.

En la otra cara de la moneda se encuentra Muhammad Ali. El que es reconocido como uno de los grandes púgiles de todos los tiempos, sino el número uno de la historia, afirmó que cuando tenía una pelea, no practicaba sexo dos meses antes de subirse al ring.

Si en todos los deportes existe la controversia, esta alcanza sus cotas más altas cuando se habla de fútbol. Esto ha adquirido ahora relevancia por unas declaraciones de Antonio Conte que están dando mucho de qué hablar. El entrenador del Inter de Milán dijo, durante una entrevista para L'Équipe, que "durante la temporada, las relaciones sexuales no deben ser muy largas, hay que hacer el menor esfuerzo posible. Así que, mejor estar debajo de la pareja".

Conte, en rueda de prensa Reuters

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Héctor Galván Flórez -Director Clínico del Instituto Madrid de Sexología, Psicólogo clínico y Sexólogo-, quien pone de relieve que no hay ninguna relación probada entre lo que dice Conte y la realidad: "Nada. No, en absoluto. Desde luego y para empezar, el hecho de tener relaciones sexuales en una persona joven y con la preparación física de un futbolista de élite no influye en el rendimiento".

No es la primera vez que un entrenador de fútbol hace referencia a la práctica de sexo entre sus futbolistas y una consecuencia directa en el rendimiento de estos. Pero sí que Conte innova hablando de la postura: "Mejor debajo de la pareja". El especialista Héctor Galván Flórez asegura que "tampoco esto es muy relevante, a no ser que sea un persona con un problema cardiovascular".

El sexo es beneficioso

Además de Conte, varios años antes, durante el Mundial de 1986, Bilardo ya hizo referencia a ello: "Si tenéis relaciones sexuales antes de los partidos, va a disminuir tu poderío y vas a tener problemas. Además los futbolistas tienen que estar siempre abajo".

El psicólogo clínico y sexólogo apunta que no solo es perjudicial, sino que el sexual es beneficioso: "En el caso de personas con un estado fisiológico normal, que no tienen ninguna patología vascular, el tener relaciones sexuales es de hecho muy beneficioso para la salud".

Además, pone el foco sobre que muchas veces se busca más ser mediáticos que otra finalidad puramente futbolística: "En general, este tipo de declaraciones sobre sexo y rendimiento tienen que ver más con planteamientos, quizá se busca más el sensacionalismo".

Componente emocional

Rinus Michels, seleccionador de Holanda en 1974, permitió a sus jugadores alojarse junto a sus esposas y parejas a lo largo de todo el Mundial de Alemania. Por el contrario, Scolari dijo a sus pupilos cuando estaba a los mandos de la selección de Brasil que sus jugadores podían practicar sexo pero "normal, sin acrobacias" porque "eso cansa".

Por ejemplo, en el Mundial de Brasil de 2014 se comprobó que los equipos que tenían prohibidas las relaciones sexuales fueron los primeros en quedar descalificados. Héctor Galván Flórez señala no al sexo, sino a las pocas expectativas que podían tener estos combinados nacionales en el torneo para fomentar la búsqueda de "cualquier factor al que agarrarse" como excusa a su fracaso deportivo.

Aunque en el caso de Alemania pasó de ganar la Copa del Mundo en Brasil a quedar eliminada a las primeras de cambio en 2018 después de que Löw prohibiese el sexo durante el campeonato. "No hay ninguna base científica. Hay miles de factores en un sentido o en otro. Lo que es cierto es que un mayor bienestar emocional facilita un rendimiento más positivo".

Joachim Löw, con Alemania Reuters

Además, el Director Clínico del Instituto Madrid de Sexología habla de reduccionismo cuando se deja al sexo como el único factor que conlleva consecuencias a la práctica deportiva: "No se puede establecer que un factor aislado sea determinante en un rendimiento deportivo. Hay cierta tendencia al reduccionismo".

El consejo de Guardiola

Nasri desveló que Guardiola, ex del Barcelona y actual entrenador del Manchester City, aconsejaba a su plantilla un límite horario: "Nos decía que las relaciones sexuales tenían que ser antes de la medianoche porque había que tener una buena noche de sueño para poder entrenar o jugar bien al día siguiente".

Guardiola, en un partido de esta temporada EFE

Para el reputado sexólogo, en el consejo de Pep Guardiola hay otro aspecto a tener en cuenta. Porque a pesar de la hora "sería igual de perjudicial que un futbolista tuviese relaciones a las 3 de la mañana que jugar a la Play Station a esa hora". No es cuestión de qué actividad se realice, sino de la hora a la que se lleve a cabo, pudiendo comprometer el descanso del deportista.

Al final, el que más razón ha podido tener con sus declaraciones sobre este tema puede ser Ronaldo Nazario. El brasileño, famoso por ser uno de los mejores '9' de la historia, así como por sus fiestas y sus muchas relaciones con mujeres, llegó a afirmar que "depende de cuanto antes" creía que el sexo "no mejora ni empeora" el rendimiento.

Héctor Galván Flórez sí que da la razón al exdelantero: "Siempre que no interfiera con la calidad del sueño, con los hábitos alimenticios o de entrenamiento, no tiene ninguna influencia, de hecho, en principio sería beneficioso". "No se puede decir que por un solo factor se determina el rendimiento de un deportista, no se deben seguir planteamientos reduccionistas", concluye.

