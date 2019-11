El derbi sevillano versión David y Goliat: el Atlético Antoniano reta al Betis a que "jueguen los titulares"

La Copa del Rey es uno de los torneos más especiales del fútbol español. Aquella que brinda la oportunidad a los clubes más humildes de codearse con la élite. El nuevo formato impulsado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quitando las eliminatorias a doble partido hasta semifinales y jugando en el campo del equipo más modesto, abre las posibilidades de éxito y reduce las diferencias.

El modelo que se estrena esta temporada engloba a 20 equipos de Primera, los 22 equipos de Segunda, 32 de Segunda B, 36 de Tercera División y los 18 campeones de cada división territorial. En total, 128 equipos que pugnan por llegar a la final que se disputa en 2020.

Uno de los primeros y máximos beneficiados es el Club Atlético Antoniano (Lebrija, Sevilla). Este equipo andaluz será el único representante de la provincia, al margen de los grandes, que disputará la primera eliminatoria copera. Lo hará ante todo un Betis, tal y como deparó el sorteo celebrado el pasado 17 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Ya tenemos rival para la siguiente ronda de la Copa de S.M. el Rey 😍💪🏼

Nos enfrentaremos nada más y nada menos que al @RealBetis en lo que será un encuentro precioso para nosotros y nuestra afición. ¡A por ellos! 🔴⚪️ #VivamosLaCopa #JuntosPorUnaIlusión pic.twitter.com/rPzkBrtFWX — Club Atlético Antoniano (@CAAntoniano) 17 de noviembre de 2019

Un pueblo lleno de ilusión

Se trata de un club humilde fundado en el año 1964. Consiguieron estar en el sorteo tras derrotar en la fase previa al Atlético Porcuna (2-0), un sueño hecho realidad. La noticia del emparejamiento contra el Betis supuso una auténtica bomba en la entidad, ya que se trata de la primera vez que jugarán contra los verdiblancos en partido oficial (en pretemporada han jugado amistosos).

"Estamos bajando un poquito de la nube. Ha sido un impacto muy grande. Hay muchos béticos y sevillistas en toda la comarca... Es muy especial", comentaba su presidente Juan Antonio Romero López (54 años, Lebrija). "Era uno de los que todo el mundo quería porque aquí hay mucha afición por Betis y Sevilla. Era una ilusión única. Es bonito ver aquí a un equipo de Primera", añadía el técnico local Francisco José Cordero Rubio (40 años, Lebrija).

El presidente del Antoniano con Rubiales en el sorteo de Copa

Para una localidad de poco más de 27.000 habitantes se trata de toda una fiesta: uno de los dos gigantes de Andalucía midiéndose a su equipo de toda la vida. Para más inri, los vecinos están divididos fusbolísticamente entre Betis y Sevilla. Los dos colosos de la provincia copan la atención de los aficionados y el partido se anticipa como uno de los acontecimientos más importantes de la historia del pueblo.

Aunque en el Antoniano tenían preferencia por los dos grandes sevillanos en el bombo, la realidad es que anhelaban la visita de cualquier equipo de Primera. "El Athletic, Espanyol, Villarreal... cualquiera. Pero aquí hace más ilusión los dos de la capital", destacaba Rubio. "Para nosotros esto es un premio, un regalo. Nuestro objetivo está en la Liga. Somos jugadores de cantera, con más de la mitad del equipo de la casa. Lo más importante es que el club tenga un beneficio económico y que sigamos creciendo", añade su entrenador.

Celebración del Antoniano en el estadio en Copa.

A pesar de ello, su presidente tenía predilección por otro club al margen del Betis: "Yo personalmente quería al Athletic Club, porque nos vemos reflejado en ellos por su forma de entender el fútbol, su política de cantera".

Poca experiencia profesional

El emparejamiento con el Betis es el mayor hito de la historia del club, solo al nivel del año en el que disputaron la fase de ascenso a Segunda División B; durante la primera de las cinco veces que han estado en Tercera División, hace ya 17 años. "El partido de Copa es el más importante de la historia del club", señala su presidente.

Aunque pudiera parecer que el objetivo del equipo es el del ascenso, su entrenador se conforma con mantener la categoría y continuar con "los pies en el suelo". "Tenemos jugadores que venían de jugar en segunda Andaluza y otros mas veteranos de Tercera. Muchos son canteranos con poca experiencia. En el equipo titular juega un juvenil y tres seniors de primer año. El objetivo es mantener la categoría, pero tenemos hambre y ambición", subraya.

Plantilla del Antoniano.

"El año pasado estábamos en División de Honor. Estuvimos toda la temporada en los puestos de arriba, pero a falta de seis jornadas llevábamos tres derrotas y necesitábamos ganar todo para volver a meternos en la lucha por el ascenso. Al final terminamos campeones", destaca con orgullo.

Cantera de éxito

Igual que ocurre en la provincia, donde todos se dividen entre Betis y Sevilla, el Antoniano compite con la Unión Balompédica Lebrijana por la hegemonía en el pueblo. El enfrentamiento copero toma mayor morbo cuando se analiza la historia del club. Y es que el equipo siempre ha tenido más relación institucional con Nervión que con Heliópolis. De su cantera han salido jugadores como Juan Cala, jugador que ganó una Copa del Rey y una Europa League cuando defendió la elástica hispalense en el Sánchez Pizjuán.

"Es cierto que la mayoría de los futbolistas del Antoniano van al Sevilla. Supongo que será porque el Sevilla ha puesto más empeño por nuestros jugadores", asegura su técnico.

Reacción de la plantilla del Antoniano al emparejamiento con el Betis

De sus categorías inferiores también han emergido jugadores de nivel como Miguel Ángel Cordero (Castilla y AEK Atenas), Pepín Pineda (Valencia), Sergio Tejero (Recreativo de Huelva) o Dani Jiménez (Alcorcón). Una localidad con talento de la que también han salido entrenadores como Juande Ramos, director de orquesta de equipos como el Real Madrid o las selecciones de España sub21, Arabia Saudí y Omán.

El día del partido

Los lebrijanos se enfrentarán al conjunto de Rubi el próximo 19 de diciembre, aunque aún se desconoce donde se jugará el choque. Todo apunta a que será en el campo local, el Municipal de Lebrija, o el Benito Villamarín. Heliópolis ha ganado fuerza en los últimos días, ya que el estadio del Antoniano no cumple los requisitos de la Federación.

El césped luce en perfecto estado, pero las exigencias del organismo presidido por Luis Rubiales dificulta su celebración en óptimas condiciones. Conseguir tener habilitadas zonas de prensa, sala antidoping o medidas de seguridad adecuadas, serían las reformas que tendría que asumir el club para acoger el partido; algo que puede tener un coste de casi medio millón de euros.

Un equipo que no tiene techo, un cuerpo técnico que sigue dando con la tecla, una directiva que confió en lo suyo y acertó y una afición que nunca falla.

El @CAAntoniano está en la siguiente ronda de la Copa del Rey y ya espera un primera.

¡PERMISO PARA SOÑAR! 🔴⚪️ pic.twitter.com/pPov4QcoPp — José Carlos Cuéllar (@JCCuellarHalcon) 13 de noviembre de 2019

Ante esta situación Betis y Antoniano habrían llegado a un principio de acuerdo y el partido estaría cerca de terminar disputándose en territorio verdiblanco, algo que perjudicaría deportivamente al conjunto lebrijano al no poder contar con el apoyo de su pueblo de forma tan cercana. La gran noticia para el equipo es que Mediaset televisará los 16 partidos que disputan los equipos de Primera División, lo que les hará ganar visibilidad.

"De vez en cuando viene muy bien la alegría en la casa del pobre. Pones a los chavales la oportunidad de enfrentarse a un equipo de élite. Hay jóvenes que son juveniles que se van a enfrentar hace tres o cuatro años lo tenían en los cromos", apunta el presidente.

Esperan a un Betis titular

El nuevo formato no permite a los equipos grandes tanto margen de maniobra para arriesgar con suplentes y en el Antoniano le han lanzado un reto a los verdiblancos. "Más le vale al Betis jugar con los titulares", comenta su entrenador entre risas. "No creo que se arriesguen a venir con todos los suplentes. Intentarán hacer un equipo competitivo. Hay que tenerles un respeto enorme", añade. Su presidente se mantiene en la misma línea: "Con el mal inicio de Liga que han tenido, no pueden quedar eliminados con un Tercera. La figura de Rubi quedaría muy tocada".

Rubio, el día de su presentación como entrenador del Antoniano

La mayor arma del conjunto lebrijano es la velocidad. Se definen como equipo muy vertical, pero con seguridad defensiva y buen gusto por el balón. Las transiciones rápidas son su santo y seña, algo que asemejan al "Liverpool de Klopp". Una mezcla de fútbol de control y ataque sin tregua.

Rubio tiene claro que si pudiera dejar a algún jugador del Betis en su casa lo haría con Fekir: "Es el más determinante. Es el que quiere la pelota en los momentos complicados. Pero tienen un equipazo: Joaquín, Canales, Feddal, Loren, Borja Iglesias...".

En la plantilla buscarán contrarrestar la calidad bética con la ilusión y la entrega de un equipo joven con una media de edad de menos de 23 años. La fe mueve montañas y en el club se agarran a que "ya eliminaron al Real Madrid en Copa y el Mirandés llegó a semifinales" años atrás. "A un partido, nunca se sabe", sentencian.

