"No es lo mismo Luis Enrique que Robert Moreno": las frases más polémicas de Rubiales

La rueda de prensa de Luis Rubiales en Las Rozas para anunciar la vuelta de Luis Enrique ha dado mucho de qué hablar. El presidente de la Federación compareció ante una gran expectación entre los medios allí presentes y tras su discurso inicial sobre la decisión tomada pasó al turno de preguntas. Una rueda de prensa improvisada que no tuvo tiempo establecido y que concluyó cuando se realizaron todas las preguntas.

Quiero acordar mi salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique Robert Moreno a Rubiales

Rubiales leyó textualmente el mensaje que recibieron él y Molina de Robert Moreno y contó como fueron los momentos posteriores: "Nos dice el mismo día del partido que se quiere marchar. Molina me dice que llame a Luis Enrique. Le llamo ayer sobre las 12 o 13 horas, le pregunto si estaría dispuesto a volver y él me dice que sí y que gracias por cumplir nuestra palabra".

No presentamos a un seleccionador temporal, presentamos a Robert para la Eurocopa

Rubiales quiso explicar que contaba con Robert para la Eurocopa, pero siempre estaba la puerta abierta a Luis Enrique: "Nosotros no presentamos a un seleccionador temporal, presentamos a Robert para la Eurocopa, salvo que Luis Enrique deseara volver. Las cuestiones entre Luis Enrique y Robert Moreno son cosas que ni Molina ni yo podemos valorar".

Los capitanes son conscientes de lo que ha ocurrido

No entró a valorar como sentó en el vestuario la salida de Robert, pero Rubiales confirmó que habló con los pesos pesados: "Los capitanes siempre han respetado quienes tienen que tomar las decisiones. Ellos están totalmente conscientes de lo que ha ocurrido y que nosotros tenemos unas responsabilidades".

No es lo mismo Luis Enrique entrenador que Robert Moreno entrenador

Para la Federación, vuelve Luis Enrique, el verdadero líder del equipo: "Yo dije en la presentación de Robert Moreno que había que continuar el proyecto de Luis Enrique, con su staff, con una manera muy parecida de trabajar, pero que obviamente no es lo mimo Luis Enrique que Robert Moreno".

Sobre Robert Moreno: Si traíamos a otro entrenador, la vuelta de Luis Enrique quedaba cerrada

Explicó por qué el nombramiento de Robert no cerraba las puertas a Luis Enrique: "No me arrepiento del nombramiento de Robert Moreno, por dos motivos: uno por seguir el proyecto de Luis Enrique y dos, suavizar el aterrizaje, la vuelta de Luis Enrique. Si traíamos a otro entrenador, la vuelta quedaba cerrada".

A las 10 de la mañana han venido dos abogados. Robert Moreno no ha venido a la reunión

Robert Moreno dio 'plantón' a Rubiales y Molina este martes: "Si estamos aquí es que ha sucedido algo que no estaba planeado. A las 10 de la mañana han venido dos abogados. Robert Moreno no ha venido a la reunión. Hubiéramos preferido que viniera y compareciera, pero lo respetamos".

Las cuestiones entre Luis Enrique y su staff las tendrá que resolver él

Luis Enrique no tendrá a Robert Moreno a su lado: "Las decisiones de Luis Enrique con respecto a su staff, igual que el deseo de Robert de no seguir cuando se conoció las ganas de volver de Luis Enrique, son cosas personales".

No lo consideramos despido, lo consideramos una decisión de Robert

Sobre si era un despido o una disimisón, no entró en valoración: "Mandar a los abogados es normal para arreglar un contrato. Nos hubiéramos gustado que él hubiera estado hoy. Consideramos que es una decisión de Robert Moreno, no entramos si es una dimisión o un despido, eso son ya cosas legales".

