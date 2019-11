Morientes: "Solo he conocido a un jugador que no quería ir a la seleccion"

Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid entre otros equipos, confesó en Tiempo de Juego de la Cadena Cope que llegó a conocer a un jugador que no quiso ir convocado con la selección española. Eso sí, no llegó a revelar su identidad, pero dejÓ varias pistas de quien podía ser.

"No conozco a ningún jugador que no haya querido ir a la selección, bueno sólo he conocido a uno, pero no voy a decir el nombre. Era un si me llaman voy, si no se hubiera notado mucho, hubiera salido en todos sitios", dijo Morientes.

El manchego fue desvelando datos sobre el jugador mencionado: el nombre sorprendería a todos, no era por culpa del seleccionador, jugó con Morientes en un equipo español, no es entrenador ni comentarista y tampoco era Mendienta y Guti.

Después Paco González, director del programa, dijo y comentó que era moreno, diestro y llegó a jugar en el Real Madrid.

