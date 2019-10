La nueva excusa de Guardiola: "Todavía no estamos listos para la Champions League"

Ya son tres años los que han pasado desde que Pep Guardiola llegó a Inglaterra, pero su discurso con respecto a Europa no ha cambiado nada. El entrenador del Manchester City ha vuelto a poner una excusa para no meter presión a su equipo para luchar por la Champions League.

"La temporada pasada perdimos muchas oportunidades en el último tercio y tenemos que ser más efectivos. La gente dice que el objetivo es la Champions, pero todavía no estamos listos", explicó el técnico catalán en la revista Four Four Two.

Guardiola considera que aún tiene mucho que pulir en su plantilla antes de poder luchar por la máxima competición continental. "Somos un equipo que en las últimas dos temporadas ha creado mucho, pero también anotó mucho. No tengo dudas de qué somos capaces, pero todavía tenemos mucho camino por delante y mucho trabajo que hacer", comentó el que fuera entrenador del Barça.

