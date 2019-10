Ibra atiza a Guardiola: "Como entrenador es un fenómeno, pero como persona no"

Uno de los iconos del fútbol moderno, jugador que lleva el espectáculo allá donde va, Zlatan Ibrahimovic ha dado una entrevista para La Gazzeta dello Sport donde habla de su futuro, guiñando el ojo al fútbol italiano, en concreto al Nápoles y sobre los entrenadores que ha tenido en su carrera.

El fútbol italiano ha sido una de sus grandes devociones, algo que se comprueba con su paso por los tres grandes del país (Juve, Inter y Milán, respectivamente). Ahora, su objetivo parece ser Nápoles, pero antes, quiso hablar sobre su futuro, donde destaca que tiene aún tiempo para decidir.

Sobre su futuro, no quiso desvelar nada, pero el objetivo parece claro: volver a jugar en la Serie A. "Tengo un par de meses para decidirme y estar bien. Cuando llegue el momento, escuchare a todos. Si vuelvo quiero ir a por el Scudetto. No quiero que nadie me fiche por ser Ibrahimovic. No soy un animal de circo al que la gente va a ver. Todavía puedo marcar la diferencia. Si cambio de idea, le llamo enseguida. Todavía puedo hacer 20 goles en la Serie A", declara el astro sueco.

Ibrahimovic celebra un gol con LA Galaxy. Foto: Twitter (@Ibra_official)

Ahora, de manera más específica, apunta a Nápoles, donde quiere recordar la gesta de Maradona y lo importante que sería en el equipo de Ancelotti. "Me encantó el último documental de Maradona. Todo el amor que le dio esa ciudad me da ganas de probar en Nápoles. Sería fantástico repetir lo que hizo Diego. La decisión final dependerá de varios factores pero me entusiasma. Si estuviera yo San Paolo se llenaría todos los domingos. También está Ancelotti, un gran entrenador", opina el exjugador del United y Barça, entre otros.

Mou, su entrenador predilecto

También tuvo tiempo para hablar de dos de los entrenadores que más han influenciado en su juego, Mourinho y Guardiola. Sensaciones distintas con cada uno de ellos, pero parece que se queda con el técnico portugués. "Siempre será The Special One. Tuvo un impacto tremendo en mi carrera. Me encantaría que estuviera de vuelta en los banquillos. En su próxima aventura, triunfará", declaraba Ibra sobre Mou.

Sobre el entrenador catalán, habló sobre su conflicto con él durante su etapa en el Barça: "En la televisión siempre juega duro y cuando hay un encuentro de verdad, se esconde. Como entrenador es un fenómeno, pero como hombre...".

