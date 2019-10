Diletta Leotta, periodista italiana: "Que me griten 'sácate las tetas' no me ofende como mujer"

Diletta Leotta (Catania, 16 de agosto de 1991) se convirtió hace unos días en la triste protagonista de la crónica menos deportiva del Nápoles - Brescia en Sao Paolo. A su paso por la curva sur del estadio, la periodista tuvo que escuchar un cántico machista que muchos han denunciado desde entonces.

Los ultras del Nápoles gritaron "¡Fuori le tette, fuori le tette, fuori le tette!", pidiendo a Diletta que mostrara los pechos al graderío. La periodista italiana reaccionó inmediatamente a los cánticos y, con una sonrisa en la cara, levantó la mano con el pulgar hacia abajo negándose a una propuesta tan vulgar, un gesto que fue respondido con pitos y más gritos desde la zona de los ultras.

A través de las redes sociales, el vídeo comenzó a hacerse viral de forma inmediata y la actitud de los ultras del Nápoles fue denunciada con la misma intensidad que todos han valorado la calma y la contundencia en la respuesta que dio Diletta.

Los ultras cantan a Diletta Leotta

Este 'mal trago' de Diletta Leotta, que por suerte no fue a más, ha servido para reabrir el debate sobre el machismo y el trato a las mujeres dentro del mundo del fútbol. Esta misma semana, también en Italia, Gianluca Petrachi, director deportivo de la Roma, ha protagonizado unas polémicas declaraciones de las cuales ha tenido que retractarse.

Petrachi se expresó en estos términos: "Hubo contacto pero no empujón. El fútbol es un deporte de contacto y no una clase de ballet para niñas pequeñas. Es un deporte de hombres y hay contactos". Una de las primeras respuestas llegó por parte de Milena Bertolini, la seleccionadora nacional italiana: "Esta frase es de 1909 y ya la había pronunciado Guido Ara. Han pasado 110 años y debemos mirar hacia adelante. Este hombre vive en el siglo pasado".

Finalmente, Petrachi ha pedido perdón aunque el debate sigue abierto: "Pido perdón si alguien se ha sentido por las palabras que utilicé. No era mi intención sugerir que el fútbol sólo es cosa de hombres y no es para jóvenes mujeres. El fútbol es de todos y en la Roma estamos muy orgullosos de nuestro equipo femenino y de nuestro papel promocionando el fútbol femenino".

Ante todo esto, Diletta Leotta, la presentadora de DAZN Italia, ha respondido a las preguntas de EL ESPAÑOL para dar su versión sobre lo ocurrido en Sao Paolo y sobre el trato a las mujeres en el mundo del fútbol.

La periodista Diletta Leotta Instagram: (@dilettaleotta)

¿Encontraste ofensivos los cánticos de los ultras del Nápoles?

Yo diría que el término es un poco exagerado. Fue simplemente un cántico que no me gustó y, por lo tanto, de una manera natural, pero también cívica, sentí que debía comunicarlo claramente. De igual manera, justo antes hubo un cántico en el que gritaban mi nombre e hice gestos de agradecimiento.

En general, con los fans de todos los equipos de fútbol, comunican espontáneamente un sentimiento positivo que creo que se puede resumir con la palabra simpatía. En mi carrera he sido testigo de varios cánticos hacia mí, a veces me he sonrojado debido a su ingenio o que han sido demasiado halagadoras, pero no recuerdo ninguno que pudiera ofenderme como mujer.

Diletta Leotta, periodista italiana de DAZN

Yo diría que no, en lugar de ser intimidantes, los cánticos vulgares realmente me molestan. Pero en la vida te encuentras con gente educada, gente irónica y gente vulgar y no tenemos que relacionarnos con todos obligatoriamente.

Por ahora, según mi experiencia en los estadios, he tenido muchas muestras de afecto, y poquísimas, más bien casi ninguna, que voluntaria o involuntariamente fuera irrespetuosas o censurables.

Si el estadio representa una parte de la sociedad más amplia, el balance que quiero dibujar es sustancialmente positivo refiriéndome a la relación entre una mujer que se encuentra en el centro de atención y decenas de miles de personas, mayoritariamente hombres, que están ahí sentados, e inevitablemente antes o después de un partido, tienen los ojos puestos en ti.

Sin embargo hay un aspecto que me importa, sin esconder mi lado femenino, encuentro que la honestidad, la franqueza, la coherencia respecto a un modo de comportarse unida a un poco de solidaridad, son puntos que favorecen que haya un ‘feeling’ antes de cualquier otro factor.

¿Crees que la mujer está tratada de forma correcta en el fútbol? ¿Y en periodismo?

Sí, nos tratan muy bien, nos respetan y es un placer hacer este trabajo incluso en medio de los 'machos alfa'. Existe un gran espíritu de colaboración entre colegas. Creo que cuando eres profesional con otros, es más fácil construir una relación mutua en este sentido.

Sigo convencida de que, si no siempre, a menudo, los comportamientos de los demás hacia nosotros se inspiran en nuestra forma de preguntarnos sobre un contexto y en relación con ellos. Un enfoque constructivo y positivo, si no optimista, facilita lo mismo en quienes tratan con nosotros.

¿Cuál es tu mejor y peor recuerdo como periodista deportivo?

Los mejores recuerdos están relacionados con las entrevistas personales que hice con los grandes del fútbol italiano y no italiano: Mourinho, Ancellotti, Maldini, Mancini son experiencias que llevas dentro y te hacen crecer, no solo como periodista sino también humanamente. Además del conocimiento, las emociones contribuyen a nuestro crecimiento porque nos enriquecen y nos dan un impulso para mejorar, posiblemente con una sonrisa. Peores recuerdos... por ahora afortunadamente ninguno.