Neymar no se presentó al juicio contra el Barça tras salir de noche por Barcelona

Neymar Jr. estaba citado este viernes en los juzgados de lo Social de Barcelona para declarar en el juicio contra el Barça. El brasileño no se presentó, pero sí dejó constancia de su paso por la ciudad condal la noche anterior tras compartir varias fotos acompañado del jugador culé Arthur Melo, el del Espanyol, Leo Baptistao y dos amigos suyos Gabriel Gubela y Amancio.

Neymar tenía que verse las caras con el Barça en el juzgado por una deuda que, según el jugador del PSG, no se le pagó. El futbolista pedía 26 millones que no se le pagaron de los 40 que le correspondían por el bonus de renovación, mientras el Barcelona le reclama los 14 que sí le pagaron más daños y perjuicios por incumplir su contrato.

El brasileño ha sido el protagonista indiscutible del mercado de fichajes estival. Muchos han sido los equipos que han preguntado por el internacional, pero él tenía claro que quería volver a la ciudad condal. A pesar de poner todas sus energías en regresar a la que fue su casa, el París Saint-Germain no le ha permitido marcharse.

Athur Melo, Neymar y Leo Baptistao. Foto: Instagram (@neymarjr)

Neymar llegó al Camp Nou en la temporada 2013/2014 con bastantes dudas sobre los números reales de su fichaje. Después de cuatro temporadas enfundándose la elástica blaugrana, decidió poner rumbo a El Parque de los Príncipes. A pesar de formar parte de una de las delanteras más potentes del mundo: Cavani, Mbappé y él mismo, no acaba de sentirte del todo a gusto en París.

Si ya no se sentía del todo cómodo en el conjunto parisino antes de este verano, el comienzo de la campaña 2019/2020, no ha ido del todo mejor. Los seguidores más radicales del equipo no le perdonan que haya querido dejar el conjunto, pero él está respondiendo con lo que mejor hace: marcar goles.

