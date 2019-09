Beckham quiere fichar a Messi para la MLS: estas son las claves de su proyecto en EEUU

El pasado mes de enero del año 2018, la MLS hacía oficial la creación de una nueva franquicia en Florida. Esto podía no haber tenido tanta repercusión a nivel planetario sino fuese porque a la cabeza de ella se encontraba David Beckham (44 años, Inglaterra).

El británico -que pasó por clubes como el Manchester United, Real Madrid o PSG durante su etapa como profesional en Europa- cruzó en su día el charco para jugar en Los Angeles Galaxy y ahora quiere seguir haciendo grande a la liga estadounidense como cara más visible del Inter Miami.

Beckham comenzó los contactos con la MLS para un proyecto así en 2014. Después tuvo que superar los pertinentes trámites económicos, políticos y burocráticos para poder construir el estadio en Miami y no fue hasta junio de 2017 cuando obtuvo la aprobación para comprar un terrero en el barrio de Overtown por 9 millones de dólares.

David Beckham, en la presentación de su nuevo proyecto en el Inter Miami Reuters

El proceso va paso a paso. Y en este largo, y por momentos complicado camino, hay muchos rumores sobre qué protagonistas estarán en la parcela deportiva. Tanto en el banquillo como en el terreno de juego. Como entrenadores han sonado desde Carlo Ancelotti a Zinedine Zidane, incluso se ha vinculado a Solari con el Inter Miami más recientemente.

En el apartado de futbolistas, son varios los jugadores del top mundial que han sido relacionados con la franquicia de Miami. Muchos son los que ven a David Beckham como un reclamo suficiente para que las estrellas que juegan en Europa decidan comenzar una nueva aventura en la MLS. Cristiano Ronaldo, Neymar o Piqué son solo algunos de ellos.

Beckham mueve ficha por Leo

El tabloide The Sun publicaba esta semana que se han dado comienzo los movimientos para que Messi juegue en la franquicia de Miami liderada por Beckham. La mano derecha del ex del Real Madrid ya se habría reunido con el entorno del futbolista argentino, entre el que destaca la figura de su padre y agente, Jorge.

David Beckham quiere llevarse al '10' del Barcelona a la MLS, aunque aceptaría, de primeras, la opción de que imitase lo que él hizo en su día: jugar en la la liga de fútbol de Estados Unidos cuando no se juega en Europa. Así podría jugar en el Inter Miami y en el Barça, como él hizo en el pasado en Los Galaxy y el Milan.

Messi, en un partido del Barcelona ante el Betis EFE

Al mismo tiempo que señalan que David Silva es una incorporación segura para el conjunto de Florida, se especula cada vez más con esta opción de futuro para Leo. Para atraer al argentino, también están estudiando la opción de fichar a Luis Suárez, con el que Messi mantiene una gran relación tanto profesional como personal.

Desde Catalunya Ràdio se ha seguido esta línea de información y se ha ido un paso más allá. El proyecto que arranca en el año 2020 tiene pensado hacer de oro, aún más, a Lionel Messi para que los aficionados de la MLS puedan disfrutar en su liga de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Pero no solo eso, sino que desde la directiva del Barcelona estarían al tanto de todo.

El futuro de Messi

¿Qué va a pasar con Leo? Esa es la pregunta que se hacen los aficionados al Barça y, en especial, todos los seguidores culés. El '10' culé acaba contrato en junio de 2021 y todavía no ha firmado su renovación. En la Ciudad Condal ha comenzado a hacerse latente la inquietud. Messi ha sido el gran líder del equipo en la última década. Un futbolista con el cual el Barcelona ha ganado todo lo imaginable.

Fue el propio futbolista el que dejó claro en una reciente entrevista que quería seguir ganando y que aunque por su cabeza no pasa la idea de abandonar Can Barça, su padre no mantiene conversaciones con el club catalán en estos momentos. La alternativa de poder probar a jugar en otro país y en un nuevo proyecto puede seducir a un Leo que vería así cumplido también el deseo de seguir, mientras el físico lo permita, en el equipo que le dio su primera gran oportunidad.

[Más información: Solari se prepara para volver a los banquillos... de la mano de Beckham]