Ander Herrera, sobre los amaños: "Llevé el dinero en mano y se lo di al presidente"

Este jueves tuvo lugar la tercera jornada del juicio por el posible amaño del encuentro entre el Levante y el Zaragoza de mayo de 2011, la cual contó con las primeras declaraciones de los futbolistas. Una de ellas fue la de Ander Herrera, exjugador del Zaragoza.

El centrocampista del PSG habló sobre las posibles primas en efectivo que recibió, las cuales negó rotundamente. "Jamás he recibido una prima en efectivo en el Zaragoza ni en ninguno de los otros clubes donde he estado. Yo no recibí ninguna prima como se está diciendo. Era el jugador más joven de la plantilla, como se dice habitualmente, ni pincha ni corta".

A pesar de ello, el exjugador del Manchester United reconoció que había recibido una transferencia bancaria, pero que fue un error. "Es un error. Una transferencia errónea y por eso no la tildo de prima. Es un ingreso erróneo en mi cuenta y lo tenía que devolver, como así hice. Se lo devolví al presidente de la entidad. Yo simplemente le digo que como era una orden de mi jefe y así hice. Es lo que debería haber hecho y me sirvió de aprendizaje en mi carrera y en mi vida. El presidente me dijo que el dinero estaba listo para recogerlo y devolver, y así hice. En la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza y en la misma mañana que la recogida del dinero. Fui solo una vez a recoger el dinero".

"Yo no converso con el banco. Yo recibo el dinero y se lo doy en mano a Agapito Iglesias en el entrenamiento. El propietario me indica que el dinero está listo, que me pase y lo recoja. No recuerdo cuando lo firmé. No me ha pasado otra vez, gracias a Dios. Es más, si me vuelve a pasar no se lo doy en mano", sentenció.

[Más información: Gabi y los amaños: "El Zaragoza me engañó para que firmara un recibí de primas"]