Gabi y Ander Herrera, en el punto de mira: piden cárcel e inhabilitación por los amaños

La Fiscalia Anticorrupción pide penas de dos años de prisión y seis de inhabilitación para los jugadores implicados en el posible amaño del encuentro entre el Levante y el Zaragoza de mayo de 2011 según confirmaron a EFE fuentes conocedoras del proceso por corrupción entre particulares.

Esa misma pena solicitará para Javier Aguirre, ex entrenador del conjunto maño, y para Antonio Prieto, ex director deportivo del club y para Agapito Iglesias, ex presidente de la entidad y dos directivos.

Además, para estos tres últimos solicitará otros dos años de prisión y nueve meses de multa a cincuenta euros diarios por falsedad documental, pues habrían tratado de camuflar como nóminas el dinero que supuestamente habrían destinado a comprar a los jugadores del Levante.

LaLiga, acusación particular junto al Deportivo de La Coruña, podría elevar su petición de cárcel para las 41 personas físicas acusadas del amaño hasta los cuatro años, el máximo permitido por el artículo 286 bis del Código Penal.

Los acusados

En total son 36 jugadores los acusados, los dieciocho convocados por cada equipo para ese choque, además de Javier Aguirre, Antonio Prieto, así como Agapito Iglesias, Francisco Checa y Javier Porquera (exdirectivos del club). También figura como acusado el Zaragoza como entidad jurídica.

Juicio del Levante-Zaragoza. EFE

Entre los presuntos implicados hay jugadores de gran renombre en el fútbol español como Toni Doblas, Leo Franco, Gabi Hernández o Ander Herrera por el lado del Zaragoza, y Juanfran Garcia, Manolo Reina, Vicente Iborra, Javi Venta, Sergio Ballesteros o Xavi Torres, por la del Levante.

