Hannibal Mejbri, el recogepelotas de los 10 millones de euros

El mercado de fichajes lleva ya varios años al alza. Operaciones que alcanzan cifras astronómicas que culminaron con los movimientos que llevaron a Kylian Mbappé y Neymar al Paris Saint-Germain en el verano de 2017. 180 y 222 millones respectivamente para un proyecto que soñaba con la Champions League. Pero, además, Coutinho, Dembélé o más recientemente Joao Félix también han superado con creces la barrera de los 100 'kilos'.

Ante la explosión del mercado, algunos equipos han optado por fijarse en los jóvenes valores, la mayoría de ellos desconocidos para el gran público. El Real Madrid dio inicio a esta estrategia con fichajes como Vinicius Júnior, Rodrygo, Asensio o Martin Odegaard. Pero han sido muchos otros los que han seguido la estela del club blanco a la hora de construir sus plantillas de presente y de futuro.

Uno de los casos más sonados de este verano lo ha protagonizado el Manchester United. El conjunto inglés se ha hecho con los servicios de un joven futbolista de tan solo 16 años. El elegido: Hannibal Mejbri. Este mismo mes de agosto se confirmaba la noticia. Los diablos rojos fichaban a un canterano del Mónaco que todavía no acapara portadas por la friolera cantidad de 10 millones de euros.

Hannibal Mejbri, con el Mónaco. Foto: Instagram (@hannibal.mejbri.official)

Mejbri nació el 21 de enero del 2003 en Ivry-sur-Seine (Francia). El jugador desempeña sus funciones en el terreno de juego en el centro del campo, pero destaca por un especial olfato goleador del que ya ha dejado constancia en las categorías inferiores del club de El Principado. Lo más llamativo es que el mediocentro todavía no había disputado ni un solo partido con el primer equipo y aún así el United ha desembolsado 10 'kilos' por él.

Seguido desde niño

No es la primera vez que un club de la Premier League se fija en él. Su padre confesó que varios grandes monotorizaban sus movimientos desde que tenía 9 años. Entre ellos el Liverpool, el Manchester City o el Arsenal. Precisamente desde Anfield se lanzó una oferta por Hannibal Mejbri que fue rechazada. Un camino que no se ha seguido cuando entro en escena el United.

Hannibal Mejbri, jugador del Manchester United. Foto: Instagram (@hannibal.mejbri.official)

Recogepelotas del Mónaco, el francés se ha convertido en una de las grandes apuestas de los diablos rojos. Un futbolista que destaca por una gran mentalidad y creación de juego, aunque todavía debe mejorar el aspecto físico, así como el sacrificio en las labores defensivas. Además, ha tenido que madurar a pasos forzados después de lo que vivió durante sus últimos meses en el club monegasco.

En una entrevista para Le Parisien tras la confirmación de su fichaje por el Manchester United, Mejbri reveló que había estado recibiendo mensajes insultándole. "Intenté dejar eso de lado y enfocarme en el futuro. Después de un tiempo, lo que dicen de ti no importa. No juego para ellos, sino para progresar. Aprendí a no reaccionar en caliente y dejé mi teléfono a un lado para poder reenfocarme. Mis amigos y familia me ayudaron en esto", dijo el centrocampista.

Pogba, su modelo

Fichando por el equipo de Old Trafford sigue los pasos de su ídolo: Paul Pogba. El campeón del mundo con la selección de Francia es su jugador favorito y tal y como le ha ocurrido a él, llegó a Manchester a una tierna edad, aunque después tuviese que irse a la Juventus de Turín para colocarse entre los mejores futbolistas del planeta. "Se le considera un rey", afirmó Hannibal Mejbri.

Paul Pogba, en un partido del Manchester United Reuters

"Por supuesto, Pogba. De los antiguos, Cristiano Ronaldo, Beckham y Cantona. Cuando fui a Manchester solo me hablaron de él. Allí se le considera un rey, mientras que en Francia no tiene el mismo aura", apuntó el joven jugador al medio galo tras ser preguntado por los futbolistas del United que han marcado su carrera. "Grandes han jugado con esta camiseta, es un honor seguir su estela", aseguró Mejbri en Le Parisien.

16 años y una nueva aventura en otro país al suyo. "No me asusta. Mis padres estarán conmigo y en el campo solo tienes que hablar de fútbol. Fuera está el idioma, pero se puede aprender. También será necesario acostumbrarse al clima, pero creemos que Manchester es una ciudad que come y respira fútbol. Es hermosa", sentenció el futbolista de los 10 millones de euros.

