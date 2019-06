La confesión de Mané: "Cambiaría la Champions con el Liverpool por la Copa África"

El Liverpool cerró la temporada 2018/2019 ganando la final de la Champions al Tottenham en el Wanda Metropolitano. Buena parte de culpa del recorrido del conjunto red en Europa y en la Premier ha sido de Sadio Mané. El senegalés ha cuajado un buen año y puso el broche de oro con 'La Orejona'. No obstante, en una entrevista para France Football, ha revelado cual es su gran sueño por encima de la Champions.

En este sentido, Mané ha puesto el foco en la Copa África, competición que disputa con su país y que ansía ganar por encima de cualquier cosa: "Ganar la competición con nuestro país, que nunca la ganó, sería brutal. Yo cambiaría la Champions con el Liverpool por la victoria en la Copa África con Senegal. Tendríamos una extraordinaria vuelta a casa. Es mi gran sueño".

Por otra parte, el atacante del Liverpool ha asegurado que el rendimiento del equipo determinará su transcurso en la Copa África y que, aunque sean uno de los favoritos, no pueden dar lugar a confianzas: "Está en nuestras manos lograr algo bueno. Es evidente que somos uno de los equipos favoritos en el torneo, no lo podemos negar. Sin embargo, solo eso no es suficiente para obtener resultados, hay que estar a gran nivel en todos los partidos".

Sadio Mané, futbolista del Liverpool REUTERS

Un comienzo con victoria

De esta forma, Mané quiere poner toda la carne en el asador para liderar a la selección de Senegal y conseguir la tan ansiada Copa África. El equipo está en el Grupo C y debutaron con victoria ante Tanzania (2-0), permaneciendo a la espera de los compromisos contra Argelia y Kenia. Senegal ha empezado con buen pie y el atacante del Liverpool hará todo lo posible por mantener la misma línea hasta el final.

