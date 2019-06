Robert Moreno: "Siempre esperé ser primer entrenador, pero no así"

Este miércoles Robert Moreno era nombrado como nuevo seleccionador de España por la RFEF. Luis Rubiales comunicaba en rueda de prensa que el técnico catalán sería el sustituto de Luis Enrique en la Selección, después de que se anunciara que el asturiano dejaba su cargo.

Tras el nombramiento, Robert Moreno ha emitido sus primeras palabras como seleccionador nacional de forma oficial: "Tengo que darle las gracias a Rubiales y Molina. Es un día agridulce. Siempre esperé ser primer entrenador pero no así".

Mensaje a Luis Enrique

"Nos sentimos responsabilizados con la misión que nos dan. Es muy difícil para mí afrontar algo con las circunstancias que nos dan. Vamos a trabajar con honestidad y profesionalidad para dejar el trabajo de Luis Enrique lo más arriba posible".

Reto de la Selección

"Es un sentimiento encontrado que no sé definir muy bien. A la vez de tristeza y, sobre todo, responsabilidad. Siempre pensé que sería entrenador al máximo nivel, pero no esperaba que llegara de esa manera. Luis estaba de acuerdo, me dijo que adelante que teníamos su apoyo. Su apoyo es clave para empezar a trabajar. Se valorarán los resultados, con el grupo que tenemos el resto sobra".

Dudas en el cargo

"Yo en momentos de duda le preguntaré, llevo 9 años con Luis Enrique y en ese sentido cuando las circunstancias lo permitan le consultaré aunque ahora me tocan a mí las decisiones principales".

