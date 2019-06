Rubiales: "Luis Enrique se ha portado de diez y siempre tendrá la puerta abierta"

Luis Rubiales convocó una rueda de prensa este miércoles por sorpresa en la que anunció la marcha de Luis Enrique como seleccionador por problemas personales. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol compareció ante los medios de comunicación acompañado del director deportivo de la Federación, José Francisco Molina.

Respeto

"Se ha respetado muchísimo esta situación, pedimos que se siga haciendo de esta forma. Tengo que dar las gracias a Luis Enrique. Se ha portado con la Federación de '10'. Siempre va a tener las puertas de la Selección abierta".

Cambio de entrenador

"Es una decisión del propio Luis Enrique, al que agradecemos todo el trabajo que ha hecho. Va a tener un recuerdo imborrable porque es un profesional magnífico, son circunstancias de un ámbito privado. Hemos llamado a los capitanes 15 minutos antes. No tenemos más que ver los que estamos cerca de Robert cómo trabaja".

Equipo de Luis Enrique

"El propio Luis Enrique, el día que estuve en su casa, me dijo que tenia un equipo, que creía en un equipo. Queremos seguir contando con este equipo. Son los valores con los que queremos seguir en esta Federación, ante una situación difícil por un problema personal. La decisión es confiar en Robert Moreno como seleccionador. Lo seguirá siendo con los mismos tiempos del contrato firmado. Serán los encargados de llevarnos a la Eurocopa".

Llegada de Robert

"Luis Enrique nos ha dejado claro que su etapa como seleccionador ha terminado. Empieza una nueva etapa liderada por Robert Moreno, el nuevo seleccionador. Robert podrá tener consejo en las personas que él considere pero arranca una nueva etapa, que todos lo tengamos claro".

Visto bueno de 'Lucho'

"Llega en unas circunstancias muy especiales, me ha valido que Luis estaba de acuerdo, nos ha apoyado y nos ha dicho que adelante, es lo que me ha animado para seguir y aceptar lo que me proponían".

Agradecimientos

"Quiero reiterar las gracias a Luis y a Robert. Han sido momentos duros y afrontará el reto con absoluta profesionalidad".

Molina, que acompañó a Rubiales en la rueda de prensa, también contestó algunas preguntas.

Despedida a Luis Enrique

"Agradecer a Luis Enrique todo el trabajo en este tiempo como seleccionador, la confianza de la federación en Robert Moreno es total, nos lo ha demostrado en este tiempo, sobre todo en la última concentración de marzo. Confiamos en ellos, les quiero pedir que sigan trabajando con la misma profesionalidad".

Reunión con 'Lucho'

"En la reunión con Luis en Barcelona lo único que se habló de la confianza que teníamos en él, en no precipitarnos. El seleccionador seguiría siendo Luis, con su equipo al mando. Lo de ahora ha sido en los últimos días. Luis decidió no seguir porque no podía atender el cargo como seleccionador".

Llegada de Robert

"Ha sido la única posibilidad de la Federación, hace un año empezamos un proyecto y queríamos que siguiese y la persona era Robert. Si firmamos a otro seleccionador, el proyecto cambiaba".

[Más información: Luis Enrique deja la Selección por un problema personal; Robert Moreno ocupará su puesto]