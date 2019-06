Serra carga contra la directiva del Betis: "Me han humillado y me han echado, yo quería seguir"

Este jueves Serra Ferrer ofreció una rueda de prensa ante los medios de comunicación para desgranar los motivos de su salida del Betis. El que fuera director deportivo del conjunto verdiblanco compareció en Hotel Al-Andalus de Sevilla, muy cerca del estadio Benito Villamarín.

Salida del Betis

"He tomado una decisión no deseada, con mucha pena y mucha tristeza. Pero el destino me ha llevado a esta situación. Debo entender que tengo que dar un paso al lado. Yo no me sentía a gusto con la decisión de los consejeros delegados, por el bien del Betis y por dignidad propia. Me quedaban dos años, yo quería continuar, ellos no lo veían así y se llegó a la decisión de rescindir el contrato. La vida sigue, yo también la seguiré en verdiblanco".

Despido o dimisión

"No acepto las condiciones que me quieren poner los consejeros. Yo quiero seguir con el contrato que tengo firmado, con mis dos campañas. Aquí es cuando el club decide rescindir el contrato".

Explicaciones

"Quería que me dieran una explicación, tanto el presidente como el consejero delegado, Josemi (López Catalán). Más allá de que pudiéramos analizar de si en diciembre el mercado nos hubiera podido dar una oportunidad. Rubi dijo que tiene un equipazo. Esto refuerza un poco más lo que estamos diciendo. Una parte de pérdida de confianza vino cuando yo insistí en que el entrenador ya no aportaba el grado de fuerza para seguir creciendo y teníamos que buscar un sustituto. Era mi obligación decirlo. Quizá lo fácil era alinearse con la otra idea. Estoy de acuerdo con que el escudo está por encima de todos, pero cuando decimos "de todos" quiere decir "de todos".

Rueda de prensa en un hotel

"El presidente Ángel Haro me ofreció las instalaciones del club y él mismo para estar tranquilo. Lo he hecho en este hotel porque no quiero comprometer a nadie. Ya no pertenezco al Betis, a pesar de que siempre será mi casa".

Explicaciones de la directiva

"La explicación que me han dado no es convincente ni se puede aguantar. Si la labor principal de la dirección deportiva es que esté bien estructurada y sólida. Yo le hes dado mi gratitud hacia ellos porque estuvieron brillantes el primer año y la segunda campaña, pero la irregularidad ha estado presente y la competición no miente".

Fichajes

"A todos y cada uno de los jugadores los ficha el Betis. Es verdad que Haro y Josemi han participado en las negociaciones, en cerrar los números. Esto está aceptado, pero el que hablaba con Maxwell o Antero (PSG) o el padre de Lo Celso era yo. Hay que felicitar a todos los que han apoyado, faltaría más".

Humillación

"Es cierto que cuando se me plantea esto, el 22 de mayo, se me viene el Mundo encima porque los razonamientos yo no me los creo y no son verdad. Esta decepción se traduce en dolor porque también mi familia se identifica con el Betis y lo sufre y sin duda lo he pasado mal. Hay que reconocer y no humillar, uno se siente un poco humillado. Puedo entender no seguir, pero no por las razones que se dieron".

