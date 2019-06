El dardo de Tebas a Aranda por su implicación en la Oikos: "Todos sabíamos que era un pájaro"

La 'Operación Oikos' continúa estando en el foco mediático del fútbol español. Las últimas declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, sobre la trama de amaños deportivos no han dejado indiferente a nadie.

El mandatario se pronunció en un acto ante los medios y manifestó su opinión acerca de la implicación de Aranda en el caso, algo que no sorprendió a Tebas: "Que Aranda era un pájaro ya lo sabíamos todos desde hace mucho tiempo. Todo lo que pasara, de todo lo que cuentan, no me sorprende".

Tebas no quiso pronunciarse sobre la 'Operación Oikos' hasta no conocer información oficial de la trama: "Hay secreto de sumario. Todos esperamos que se pueda levantar. En su día dije que en el Levante-Zaragoza o el Osasuna-Betis sabía la verdad real, pero aquí la verdad no la tengo aún. Todo lo que se ha hablado son noticias de medios de comunicación"

El presidente de LaLiga se mostró crítico con la información que ha circulado en las últimas semanas en los medios: "Se algo, pero no he visto el sumario ni las pruebas, solo cosan que se han filtrado. Pero he visto filtraciones en las que exageran ciertas declaraciones o algunas conversaciones telefónicas de ciertos jugadores".

[Más información: Tebas: "Esta operación viene de una denuncia de LaLiga, llevamos mucho trabajando en esto"]