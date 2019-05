Raúl Bravo y Aranda se defienden: "Nos han metido a los que menos culpa tenemos"

Raúl Bravo y Carlos Aranda ya están fuera de prisión tras haber pagado la fianza ante la acusación de amaños de partidos y de ganar dinero en negro con las apuestas deportivas. El caso ha tenido un gran revuelo en los medios y ha sido el gran objeto de debate de las últimas semanas, pues ha sido un grupo de exfutbolistas los que han violado los márgenes de la legalidad para obtener el máximo beneficio económico posible.

Al salir de la cárcel, Aranda y Bravo realizaron unas breves declaraciones sobre el caso y seguían sin entender por qué habían tenido que pasar por ello. En el caso del primero, dejó claro que al final eran los menos culpables del caso y se mostró agradecido con el trato recibido: "Al final nos han metido a los que menos culpa tenemos. Darle las gracias aquí a la gente de la cárcel, a la gente de Zaragoza de los calabozos y a la gente de Huesca".

Además, Aranda manifestó que se desconocían por completo las causas por las que acabaron metidos en prisión y que ello ha llevado a las fuerzas policiales a tomar la decisión sin tener la certeza absoluta de ello: "Por eso estamos aquí, porque no lo sabemos. No lo saben ni ellos".

Esperando la hora de la verdad

Por su parte, Raúl Bravo también quiso mandar un mensaje de agradecimiento a la gente del entorno de la cárcel por el afecto transmitido y ha asegurado que, hasta el día del juicio, no se conocerán a los verdaderos culpables: "Gracias a la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, funcionarios, presos, al juez y al fiscal porque la verdad es que el trato con todo el mundo desde el primer minuto ha sido espectacular, nos han tratado súper bien y ya no puedo decir nada más. En el juicio se verá quiénes son culpables y quiénes no".

[Más información: Ceferín, sobre los amaños: "Son el cáncer del fútbol"]