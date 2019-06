Umtiti confirma que seguirá en el Barça la próxima temporada

Tras la inestable temporada vivida en la Ciudad Condal, el Barça plantea un verano de cambios en el equipo azulgrana. El club intentará dar salida a jugadores para intentar apuntalar las carencias del proyecto. Una situación que hacía que la continuidad de Umtiti estuviera en el aire.

El central galo se erigió como uno de los jugadores más importantes del equipo azulgrana tras aterrizar en Barcelona procedente del Olympique de Lyon. Sin embargo, esta temporada las lesiones han lastrado complemente su presencia en las alineaciones de Ernesto Valverde. El francés solo ha podido disputar 15 partidos esta temporada.

En las últimas horas el propio Umtiti ha salido al paso de todos los rumores y ha confirmado su continuidad en el Barça la próxima temporada. Las informaciones giraban en torno a que el galo no quería abandonar Barcelona y ahora él mismo lo ha ratificado públicamente.

"Tengo contrato, me siento feliz en Barcelona. He tenido una temporada complicada, pero no por eso me quiero ir a otros clubs. La próxima campaña estaré en el Barça", señalaba el propio Umtiti durante una entrevista en el canal francés RTL France.

