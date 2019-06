Guardiola se aferra a la Premier: "En otros países te pitan si no ganas"

Pep Guardiola se encuentra perfectamente asentado como entrenador del Manchester City y no piensa en salir de Inglaterra a corto plazo. Así lo ha manifestado en una entrevista para los medios del club, dejando claro que se encuentra en el mejor país del mundo para entrenar y que, en caso de cambiar de aires, sería algo muy parecido a lo que vivió en España con el Barcelona.

Pep Guardiola durante el City - Watford EFE

Para matizar sus explicaciones, Guardiola aseveró que tiene derecho a comparar Inglaterra con España y Alemania -países donde dirigió al Barça y al Bayern Múnich respectivamente- y se atrevió a realizar una comparación con Italia: "Creo que no hay mejor lugar en el mundo para entrenar que Inglaterra, puedo compararlo con España y Alemania. No he estado en otros países pero serían similares, podría ir a Italia pero sería similar a España".

Más adelante, Pep matizó el mensaje de que se encuentra en el mejor lugar del mundo para ejercer su profesión de entrenador y aprovechó para lanzar una 'pulla' a las aficiones del resto del mundo: "No hay mejor lugar, en otros países los aficionados te pitan si no ganas, aquí siempre te están apoyando. Soy un 'camiseta azul', soy uno de ellos".

Aferrado a la Premier y al City

Con estas declaraciones, Guardiola ha querido zanjar el debate de lleno sobre su posible marcha del Manchester City y ha asegurado que su futuro pasa por seguir en el banquillo citizen durante las próximas temporadas. La Juventus de Turín llegó a plantearse como una posibilidad ante la inminente marcha de Massimiliano Allegri del conjunto italiano, pero Pep no ha querido dar lugar a más especulaciones y seguirá en Inglaterra unos años más.

