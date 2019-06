Un equipo con discapacidad, en la Copa del Rey de vela: "Si es posible se intentará ganar"

Tanto en la vida como en el deporte los retos y las dificultades que se interponen en nuestro camino están para superarlos. Se trata de una importante lección de vida que los miembros del equipo malagueño Paraocio del Club Andaluz de vela adaptada tienen muy presente en su día a día.

A pesar de los impedimentos y barreras que han sufrido, han seguido luchando sin rendirse y han conseguido lo que ningún grupo de vela con personas con discapacidad había logrado, participar en la Regata Copa del Rey, que se celebrará en el Real Club Náutico de Palma de Mallorca, del 27 de julio al 3 de agosto de 2019.

Tras 12 años trabajando en el mundo de la discapacidad, han hecho historia en esta 38º edición de la competición y lo harán en igualdad de condiciones que el resto, los cuales son profesionales. EL ESPAÑOL ha podido hablar con tres de los miembros del equipo: Jorge, con una discapacidad visual de un 59%; Felipe, 80% de discapacidad auditiva y visual; y Verónica, con una discapacidad tanto física como sensorial.

No rendirse como propósito

Estos tres grandes luchadores nos han contanto en qué se basan las actividades y terapias naúticas que realizan en su día a día, los impedimentos que han ido superando y cómo han llegado a conseguir la oportunidad de participar en esta competición.

Jorge, presidente de la ONG, comenta que hace un par de años intentó este mismo objetivo pero no lo logró debido a que no cumplían las condiciones necesarias. En cambio, no se rindió y este año se puso en contacto con la Casa Real para solicitar su intermediación, ya que es una competición muy cerrada y depende de la organización.

Los tres se muestran "muy orgullosos e ilusionados" por esta oportunidad. " Tenemos muchas ganas de ir a la Copa del Rey y darlo todo y, sobre todo, pasarlo bien", señala Felipe, quién se encarga del mando de la vela mayor. Por su parte, Verónica afirma que es "una gran sorpresa" y algo bastante importante para lograr que "haya más visibilidad con el tema de la discapacidad porque nunca ha habido un barco con estas características".

Así es la tripulación del Aldebarán

Un accidente que ha trastocado sus planes

No obstante, se han seguido formando escollos en su camino y seguirán afrontando dificultades hasta la fecha de la competición, ya que meses antes de su celebración, sufrieron un accidente que explica Jorge:"Navegando hace un par de meses, había un poco de viento y se nos fue el burlón de un cabo en un golpe de una ola y se fue el palo, las velas... No hemos conseguido recuperarlo y esto nos ha trastocado el tema del presupuesto".

Por su parte, la compañía de seguros no les contesta y llevan varios meses esperando una respuesta que, de momento, no ha llegado. Como solución, han creado una plataforma de donativos para recibir ayudas a través de su página web. No obstante, más allá de que suponga un problema, se lo toman como un reto y se mantienen positivos.

"Vamos muy justos pero yo creo que sí llegamos. El objetivo es llegar con esta embarcación que se llama Aldebarán. Teníamos otra opción que era alquilar otra pero hemos pensado que la mejor opción es ésta. Yo creo vamos a llegar y vamos a hacer todo lo posible", señaló Jorge, quién se encarga de la función de táctico en el barco.

La ilusión y las ganas de disfrutar de esta oportunidad

Además, los tres miembros de la embarcación afrontan la competición con el mismo objetivo marcado, tal y como confiesa Felipe: "El objetivo es disfrutar del momento que es algo único e irrepetible. Lo mejor que tenemos es el grupo". "Vamos con toda la ilusión y las ganas del mundo para hacerlo lo mejor posible. Si es posible se intentará ganar pero, de momento, nos iremos satisfechos con participar y llegar todos bien a la competición después de todas las adversidades que han ido sucediendo", sentenció Verónica, encargada de las maniobras del spi.

También nos develan las claves para seguir avanzando y progresar en el deporte. "La clave es tener mucha voluntad, muchas ganas de tirar para delante. Hace 6 años, me vino este problema de un día para otro y no me quedó más remedio que tirar para delante. Me gusta mucho el deporte y viajar, es ahora cuando digo: 'Venga, vamos a enfocar mi vida a nivel de deporte y eso es lo que me ayuda a tirar para delante'", reconoce Felipe.

En cambio, Verónica sostiene que son personas que están acostumbradas a afrontar obstáculos y superarlos. "Por ejemplo, todos los problemas que nos han ido surgiendo, siempre lo tratamos con humor y tiramos para delante, estamos acostumbrados a superarnos continuamente y con el deporte es lo mismo. Es como nuestra vida diaria aplicada al deporte y siempre vamos con la intención de mejorar cada día poco a poco e ir aprendiendo. El secreto es intentar superarnos dentro de las limitaciones que tenemos. Con ganas e ilusión se consigue todo", apuntó.

Una historia de superación y aprendizaje que recuerda que "los límites nos los ponemos nosotros mismos", tal y como confirman en el equipo malagueño Paraocio del Club Andaluz de Vela Adaptada.