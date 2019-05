El Atleti pelea con el Valencia por traer de vuelta a Falcao como sustituto de Griezmann

Radamel Falcao vuelve a estar en el punto de mira del Atlético de Madrid ante la inminente salida de Antoine Griezmann. Tal y como informa L'Equipe, el conjunto colchonero valoraría la vuelta de 'El Tigre' a La Liga para reforzar su delantera, pero no es el único club interesado. El citado medio apunta a que el Valencia también tantea esta posibilidad, siendo el club que le ha arrebatado al Barcelona la Copa del Rey.

Falcao pelea un balón contra el Atlético Rodrigo Jiménez Agencia EFE

Cabe destacar que, en un principio, la idea del Atlético de Madrid no era traer a un futbolista veterano para rellenar el hueco que dejara Griezmann en el equipo. El perfil que se busca es el de un delantero más joven y con más recorrido por delante, y en el caso de Falcao, su vuelta se valoraría más bien como recambio de Kalinic.

No obstante, dada la obligación del conjunto colchonero de rearmarse cuanto antes, desde el club se permanecerá muy atento a cualquier movimiento del mercado y la opción de 'El Tigre' no se dará por descartada. Además, es un jugador que conoce la entidad rojiblanca y la forma de trabajo de Simeone, por lo que podría devolver ese plus de experiencia a la línea de ataque del equipo.

Posible regreso en la recta final de su carrera

De concretarse su salida, Falcao pondría fin a su etapa en el Mónaco tras haber disputado 139 partidos y haber anotado 71 goles. A sus 33 años, el delantero colombiano podría valorar su regreso a España ante el notable interés del Atlético y del Valencia, y dado su pasado, la opción de volver a vestir la elástica rojiblanca cobra más fuerza si el club consigue llegar a un acuerdo por hacerse con sus servicios.

