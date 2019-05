Dybala cierra la puerta al Atlético de Madrid: "Quiero continuar en la Juventus"

El próximo mercado de fichajes va a estar muy entretenido en el Atlético de Madrid. El equipo español ha perdido a varios jugadores clave, que tendrán que ser sustituidos a través de grandes nombres que vuelvan a ilusionar a la afición. La marcha de Griezmann deja un gran vacío en la plantilla, que se intentará tapar con un jugador con características similares.

Uno de los favoritos es el argentino Paulo Dybala. No ha tenido una temporada muy buena con la Juventus, y podría estar más fuera que dentro: "Creo que no ha sido una temporada como las otras, pero hemos cumplido muchos objetivos como equipo". Tras la llegada de Cristiano Ronaldo ha perdido protagonismo y podría buscar nuevos retos y objetivos.

A pesar de los rumores, el mismo jugador ha confesado en Sky que se quiere quedar en el equipo italiano: "Tengo mucho respeto por esta camiseta y por los aficionados, hablaré solo de la Juventus y no de otros equipos porque me parece una falta de respeto. Mi hermano habló por él. Yo he hablado con Fabio Paratici, sabe lo que pienso y lo que quiero hacer el próximo año, que es continuar jugando en la Juventus.

Dybala, en un choque con la Juventus Reuters

Los planes del nuevo entrenador

"Después, obviamente, todo no depende de mí, la Juve debe tomar sus decisiones y hacer el equipo con el nuevo entrenador que llegue. Pero saben que quiero estar aquí", confesó el argentino, que tiene la idea de permanecer en el club turinés, pero todo dependerá de los planes del nuevo entrenador.

Además explicó qué es lo que se siente al jugar al lado de Messi en la selección y de Cristiano en la Juventus: "Es una experiencia preciosa. Tengo el placer de jugar con dos de los jugadores más importantes de la historia del fútbol. A veces es difícil encontrar palabras para explicarlo".

