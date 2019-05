Sevilla busca nuevo rey para la Copa: la hegemonía del Barça frente al sueño de un Valencia centenario

El Benito Villamarín vivirá este sábado a partir de las 21:00 horas la gran fiesta del fútbol español y albergará la final de la Copa del Rey, por primera vez en su historia, entre el Barcelona y el Valencia. El equipo azulgrana busca el doblete, tras ganar La Liga, mientras que el conjunto valencianista quiere volver a ganar un título que no conquista desde la temporada 2007/2008, cuando venció al Getafe en el Vicente Calderón.

Tras caer estrepitosamente en las semifinales de la Champions League ante el Liverpool, la Copa del Rey se ha convertido en algo 'obligatorio' para el conjunto de Ernesto Valverde. Sobre el papel, el Barça es el favorito, pero el Valencia viene con la moral por las nubes tras certificar su clasificación para la próxima Copa de Europa tras un segundo tramo de liga majestuoso.

El conjunto valencianista intentará celebrar su centenario de la mejor forma posible y romper con la hegemonía del Barcelona que ha ganado las últimas cuatro Copas del Rey. El equipo de Marcelino podría sumar su octavo entorchado mientras que el de Valverde su trigésimo primero.

Valverde cuenta con todo el apoyo del club

El futuro del entrenador extremeño no está en duda. El club ya ha advertido que cuenta con todo el apoyo institucional, pero se ha reservado hacer autocrítica pase lo que pase este sábado en Sevilla.

"No pienso en si me estoy jugando el puesto, solo en ganar. No nos podemos esconder, saldremos a por todo", comentó en la rueda de prensa posterior al partido de este sábado.

Ernesto Valverde durante el Liverpool - Barcelona REUTERS

El entrenador nacido en Viandar de la Vera, que también aspira a su segundo doblete, desea más que nadie que el Barcelona levante el título y, a ser posible, desarrollando un fútbol como hace justo un año, cuando el equipo catalán afrontaba la final contra el Sevilla tras la dura eliminación también de Champions ante la Roma.

Las bajas del Barcelona

El equipo azulgrana llega con varios jugadores que no podrán estar a las órdenes de Ernesto Valverde. Ter Stegen, Luis Suárez y Dembélé son las bajas más destacables para el choque ante el Valencia.

Para la delantera, el único jugador que no tiene competencia es Messi. A su lado, si Valverde decide jugar con tres atacantes, estarán Malcom y Coutinho. En la medular, Rakitic y Busquets parecen los fijos y la duda es si pondrá a dos integrantes más -Arthur, Arturo Vidal o Coutinho- o solo a uno.

Messi, tras anotar el primer gol del partido REUTERS

Extraño es el caso de Arthur. El brasileño ha tenido poco protagonismo en los últimos partidos de esta temporada, cuando al principio de ella era uno de los jugadores clave y más importantes del Barcelona. Ante el Liverpool, Arturo Vidal le ganó la partida por lo que parece que puede ser de nuevo suplente.

El resto de jugadores parece bastante claro. En la portería se espera el habitual portero en la Copa del Rey, el holandés Cillessen -Ter Stegen esta descartado y, lesionado, no estará ni en el banquillo-. Delante, el cuarteto de defensas con Sergi Roberto o Semedo, Piqué, Lenglet y Jordi Alba.

El Valencia quiere celebrar su centenario con un título

El inicio de la temporada valencianista presagiaba una campaña que podía terminar en fracaso. Pero nada más lejos de la realidad. Con el cuarto puesto asegurado en la última jornada, el equipo de Marcelino llegó a estar en los puestos de abajo en la primera parte del campeonato.

Poco a poco, el Valencia empezó a encadenar grandes resultados con la consecuencia de hacer sus deberes en Liga, llegar a la final de la Copa y a las semifinales de la Europa League donde el Arsenal se interpuso en su camino.

El equipo de Mestalla encarará la cita ilusionado por la posibilidad de volver a abrir sus vitrinas y conquistar un título tras más de una década de sequía y de hacerlo en la temporada que cumple 100 años.

El Valencia arrebató la cuarta plaza al Getafe en la jornada 37 EFE

En el aspecto deportivo, el técnico Marcelino podrá contar finalmente con el central Garay y con el mediocentro Kondogbia, dos piezas clave en su once. El primero ha dicho que está en perfectas condiciones y el segundo ha confesado que, tras haber pasado más de un mes de baja, no está al cien por cien, lo que podría condicionar los planes del entrenador.

Las únicas bajas seguras para esta cita son las del ruso Denis Cheryshev, que sufrió hace un mes una lesión en la rodilla, y el surcoreano Kang In Lee, que está con su selección.

Jaume Doménech volverá a tener su oportunidad en la Copa tras ser suplente toda la temporada en el campeonato liguero. Las principales dudas en el once se centran en la presencia de Piccini o Wass en el lateral y si el jugador danés, en el caso de que no juegue de defensa, o Carlos Soler ocuparán el medio.

Barcelona - Valencia

Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arturo Vidal; Malcom, Messi y Coutinho.

Valencia: Jaume Doménech; Piccini o Wass, Garay, Paulista, Gayà, Wass o Carlos Soler, Coquelin o Kondogbia, Parejo, Guedes, Rodrigo y Gameiro.

Hora: 21:00. Benito Villamarín. TVE / EL ESPAÑOL

Árbitro: Alberto Undiano Mallenco (Comité Navarro)

Incidencias: partido correspondiente a la final de la Copa del Rey, que se disputará en el Benito Villamarín (Sevilla, España).

[Más información: Horario internacional y dónde ver el Barcelona - Valencia de la final de la Copa del Rey]