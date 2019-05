Messi: "Fue lamentable la imagen que dimos ante el Liverpool"

Barcelona y Valencia se ven las caras en la final de la Copa del Rey este sábado 25 de mayo en el Benito Villamarín. Con este partido se dará fin a la temporada en España, aunque todavía queden por disputarse las finales continentales. En la previa del encuentro, Messi ha comparecido ante los medios de comunicación. La primera vez que lo hacía el argentino desde hace cuatro años.

Cómo está

"Tranquilo, como siempre, preparando la final, la importancia por ser una final. Fue la Copa donde hubo grandes partidos. Hay que darle la importancia que tiene es un titulo mas".

Caída en Champions

"La verdad es que fue un golpe muy duro yo y el vestuario. Costó levantarse. Se vio en los siguientes partidos. El golpe fue durísimo y ahora estamos en una final, podemos hacer un doblete y acabar bien dentro de lo que cabe el año".

Críticas tras Anfield

"Te soy sincero, la verdad, no vi mucho. Me dijeron de las críticas sobre el míster pero sinceramente creo que el míster hizo un trabajo impresionante. En la eliminación no tuvo culpa de nada. Nosotros somos los únicos culpables. Fue lamentable la imagen que dimos. No te puede pasar dos años seguidos. Una final de Champions... no se puede permitir. Tendrá el míster parte de culpa, pero los que más nosotros".

Continuidad de Valverde

"Me gustaría que Valverde siga. Todo el tiempo que lleva te puede gustar o no pero el año anterior doblete, aunque manchado por la eliminación europea, y este año podemos hacer otro doblete. Pero con una mancha mucho mas grande. Pero solo perdimos dos partidos".

Bota de Oro

"Te soy sincero ni lo pienso. No tengo eso en la cabeza. Aín nos estamos reponiendo de lo de Liverpool. Ni pienso en lo personal. Fue un golpe muy duro. Ahora quiero ganar esta final y ganar otro título".

Actitud del Liverpool

"La verdad es que no me puse a repasar el partido, pero lo que recuerdo es que fue muy similar a lo de Roma. Entramos y rápido nos hacen un gol y ahí te entra en la cabeza que no puede volver a suceder. Reaccionamos en el primer tiempo, que no fue malo del todo, pero en el segundo solo hubo un equipo, mas allá de los fallos o errores. No nos perdonamos que no competimos. Nos pasaron por encima".

Valor del doblete

"Sí se pondera poco. Este año todo el mundo quería la final de Champions, por lo cerquita que estábamos tras la ida. Por eso todos teníamos la cabeza en Champions y por eso fue la decepción tan grande, pero es verdad que lograr otro doblete es importantísimo para el club y vestuario. Pero una sensación rara hay".

No piensa en irse

"Obviamente, eso nunca lo dudé. También tuve muchas decepciones con Argentina y lo sigo intentando. Que nos eliminen de la Champions no me hace pensar en dejar el Barça para nada".

Copa linda

"No prometí traer la Copa, sino hacer todo lo posible para traerla. Pero no lo cumplimos. No por perder, sino por no competir".

Lionel Messi, en rueda de prensa con el Barcelona Reuters

¿Cambios en la plantilla?

"De verdad, estamos tristes. Yo no soy quien debe opinar sobre si hay que hacer cambios. Eso les corresponde a otros".

Voz en el vestuario

"Todos somos conscientes de que estamos en una final, un título y no ganar nos dejaría muchísimo peor que lo que estamos ahora. Hay que dejar a un lado lo que vivimos y superarlo para meterse en la final y ganarla".

Molestias en el pubis

"Bien, estoy mejor, es algo que arrastro desde enero. Tenía muchos dolores, pero lo tengo controlado. Hoy estoy al cien por cien".

Sobre la motivación del Valencia

"No creo que no podemos volver a cometer ese error. A ganas y actitud nadie nos debería ganar. Competiremos como en toda la temporada sacando lo de Liverpool".

Golpe como en la final del Mundial 2014

"Es diferente. Perder una final de Mundial es lo más importante, una decepción muy grande, pero en Liverpool traíamos un 3-0. Son dos golpes muy grandes. Pero este es un poco mas exagerado porque ya traíamos un resultado a favor".

Capitán

"Fue un año espectacular para mí. Ganamos La Liga, estamos en la final de Copa y pudimos levantar títulos. Fue un gran año sacando ese partido de Anfield, que estropeó nuestro gran año".

¿Rabia?

"No. Debemos separar. Es una final y hay que tener la cabeza ahí, vivirla y jugarla, sin pensar en nada más. Hay un rival muy complicado al que sufrimos porque no le hemos ganado este año los dos partidos que jugamos. Te puede hacer mucho daño".

Fichaje de Griezmann

"No opino".

Arturo Vidal y la Copa América

"Hablamos poco de la Copa América. No comentamos mucho. Fue muy espectacular para nosotros, su aportación en el Barça, con actitud positiva de titular o desde el banco. Es un grandísimo jugador y una gran persona. Estamos encantados de tenerle".

[Más información - Piqué: "Anfield fue una caída que perdurará en el tiempo"]