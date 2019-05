Piqué: "Anfield fue una caída que perdurará en el tiempo"

El Barcelona tiene todavía pendiente la final de Copa del Rey contra el Valencia pese a que la huella de la debacle de Anfield sigue sin borrarse. El equipo de Ernesto Valverde volvió a naufragar en la Champions League cuando lo tenían todo a favor, siendo esta vez el Liverpool el que protagonizaría una remontada histórica, dejando completamente noqueado al conjunto azulgrana.

Gerard Piqué, Leo Messi y Jordi Alba miran a sus compañeros REUTERS

Sobre ello, Gerard Piqué ha concedido una entrevista a El País para recordarlo y manifestar que todo el equipo se bloqueó por completo: "Creo que a nivel mental a algunos les afectó lo que pasó en Roma porque lo teníamos muy reciente. Seguro que fue un bloqueo mental, pero también faltó fútbol. Faltó de todo. Ha costado mucho levantarnos anímicamente porque pasaban los días y no te olvidabas de la derrota. Es una caída que va a perdurar en el tiempo".

Sobre la gestión de Ernesto Valverde, el '3' culé no ha dudado en brindarle su apoyo: "Está muy reciente la época de Guardiola, que fue en la que mejor se jugó y se hizo el fútbol que siempre ha gustado y que todos conocemos. Este debate estará siempre sea quien sea el entrenador. Pero puedo asegurar que es el mismo estilo que quiere jugar Valverde. Yo estoy en el vestuario y es lo que nos transmite".

Los jóvenes del Ajax ilusionan

Finalmente, sobre la incorporación de De Jong y la posible llegada de De Ligt, Piqué también ha dado su visto bueno: "Son jugadores que entienden nuestro fútbol porque hemos bebido de la misma fuente, que es la de Cruyff. Eso sí, si me preocuparan los centrales que han fichado desde que llegué, no podría dormir desde hace años. No sé qué pasará, pero De Ligt tiene muchas cualidades por lo joven que es. Y De Jong tiene mucho potencial y futuro. Ilusiona por su forma de entender el juego".

