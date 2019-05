Godín anuncia su salida del Atlético de Madrid entre lágrimas

Diego Godín se ha despedido este martes del Atlético de Madrid. El uruguayo anunció su salida a final de temporada ante una veintena de cámaras de televisión que acudieron a la cita, programada desde el lunes. El capitán estuvo acompañado del presidente Enrique Cerezo, Simeone y su cuerpo técnico y varios de sus compañeros, como Griezmann, Koke, Filipe o Giménez, entre otra gente del club. Todo el Atlético arropó a Godín en su adiós.

No podía contener la emoción Godín que apenas podía hablar: "Estoy nervioso", decía al comenzar. "Son mis últimos días en el Atlético, era para comunicarles eso, por el cariño que tengo a este club, a esta camiseta, soy un atlético más, porque esto no es un club, es una familia, ha sido una forma de vivir, mi casa y es complicado despedirse de esto", añadía visiblemente emocionado.

Godín continuaba como podía: "Nunca me imaginé que llegara este momento y no estoy preparado. Crecí como jugador y como persona. Me he criado en los mejores valores y son los que intenté transmitir dentro y fuera de la cancha, humildad, trabajo y respeto. Al rival, a la profesión, a este maravilloso deporte. Gracias, gracias a todos", finalizaba para pasarle el turno de palabra a Cerezo. Este dio las gracias "a una leyenda" en el día de su despedida.

El mensaje de Cerezo a Godín

El presidente colchonero dijo que era un día especial: "Tus padres están aquí y también tu mujer. Nos sentimos orgullosos de ti. Coraje y corazón definen el sentimiento atlético pero nadie más lo expresa como tú. Has sido pieza clave en esta etapa del club. Estás en la historia del club de 116 años, has defendido la camiseta con el alma en cada encuentro. Seguirás en otro club, pero todos los atléticos te deseamos mucha suerte. El Atlético es tu familia y el Wanda Metropolitano es tu casa. El domingo todos te darán el gran aplauso que mereces", concluía.