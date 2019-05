Tebas desprecia al fútbol femenino: hará coincidir la última jornada de La Liga con la final de Champions

Este lunes, LaLiga, presidida por Javier Tebas, anunció los horarios correspondientes a la última jornada de Primera División. Para fomentar la igualdad de oportunidades entre todos los equipos, y como se lleva haciendo durante varias temporadas, todos los horarios se han unificado. Sin embargo, hay un gran perjudicado por esta decisión la final de la Champions League femenina.

El sábado 18, a las seis de la tarde, el Barcelona tendrá la oportunidad de ser el primer club en la historia del fútbol español que se alza con el mayor trofeo continental en su formato para mujeres. En LaLiga, sin embargo, no se ha tenido en cuenta y se ha decidido poner todos los partidos con Europa y el descenso en juego tan solo media hora después, solapándose los horarios.

Es probable que alguno de los partidos de la jornada 38 cambien de horario, si los equipos ya no se juegan la permanencia o plazas europeas tras la penúltima jornada, pero es previsible que la mayoría de los encuentros se mantengan en ese horario.

Horarios de LaLiga jornada 38

La normativa UEFA prohíbe a las ligas europeas que sus competiciones se solapen con los torneos continentales, no así con las femeninas. LaLiga, por tanto, no incumple ninguna regla al no tratarse de la final de la Champions League masculina. La decisión de LaLiga no ha gustado, provocando un alud de críticas en redes sociales por no darle la importancia que se merece una cita futbolística así.

Las jugadores del Barcelona consiguieron el pase a la final de la Champions hace unos días, tras eliminar al Bayern Múnich en semifinales, batiendo de paso el récord de asistencia en el Miniestadi. La afición culé había puesto una gran expectación de cara a la cita, pero tendrá que elegir entre la final femenina o el partido que disputará -si nada cambia- media hora después la sección masculina en Liga frente al Eibar.

Un año histórico para el fútbol femenino

Todo esto ha llegado el mismo año en el que se han batido récords de asistencia. El pasado 30 de enero, el Athletic de Bilbao recibió en un San Mamés a rebosar a las que serían campeonas de la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid. 48.121 personas se citaron en el estadio aquella noche.

Por su parte, las colchoneras también llenaron el Wanda Metropolitano en su duelo vital contra el Barça, consiguiéndose también el récord mundial. En esta ocasión la cifra de espectadores llegó a los 60.739.

