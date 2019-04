Rubiales ataca duramente a Tebas y LaLiga: "Solo quieren ganar dinero"

La relación entre Luis Rubiales (RFEF) y Javier Tebas (LaLiga) siempre se caracterizado por la distancia y la tensión. La colaboración entre ambas organizaciones no ha sido la tónica habitual para la organización del fútbol español. Algo que se ha recrudecido durante la última Asamblea General Extraordinaria organizada por la RFEF.

A través de un vídeo explicativo sobre el convenio de coordinación, en el que LaLiga y RFEF tienen que llegar a un acuerdo de cooperación para poder trabajar, Luis Rubiales y su equipo han cargado duramente contra el organismo presidido por Tebas.

"La negociación del convenio costaría 10 minutos resolverla, pero a LaLiga le interesa generar una nueva crisis. Quieren eternizarla para que repercuta en los clubes y se genere un descontento contra la RFEF". Así comenzaba el vídeo que abría la sesión e la Asamblea General.

Por si fuera poco, el máximo organismo del fútbol español criticó con mucha dureza a Tebas, señalando que "LaLiga no es la NBA y no se trata de un ente aislado", si no que "forma parte de la RFEF".

La coordinación RFEF-LaLiga, principal motivo de conflicto

El convenio de coordinación es un pacto entre la RFEF y LaLiga, que exige la ley del deporte. Tiene como objetivo principal el de ofrecer estabilidad y seguridad en la organización de las competiciones profesionales de fútbol, para que ambas entidades se vean obligadas a trabajar de forma coordinada.

La Federación tiene intención de mantener las mismas fechas de inicio y final de liga, pero al disminuyendo la Copa del Rey buscan reducir el campeonato liguero en hasta 3 partidos. En el convenio están incluidos temas de calendario, horarios, ascensos y descensos de clubes, disciplinas, arbitraje, etc. Todas ellas cuestiones administrativas de organización.

Acusan a LaLiga de "ahogo económico"

Los de Rubiales tildan de "ilegal" algunas de las propuestas de Tebas en el fútbol español: "LaLiga ha realizado una propuesta ilegal para la Copa y para la fase de ascenso a Segunda División. Quieren quedarse con las competiciones para obtener dinero a cambio, sin pensar en el fútbol modesto".

La actitud crítica de la RFEF se acrecenta ante la intención de LaLiga de arrebatarles competiciones nacionales, con el objetivo de quitarles el control: "Han solicitado la calificación como competición profesional de la Copa del Rey y la Supercopa para quitárselas a la RFEF".

Además, Rubiales acusa a los de Tebas de querer dañar a su organismo: "LaLiga buscar ahogar económicamente a la RFEF, para después erigirse como salvador de los clubes modestos. No dan respiro al fútbol modesto y utilizan los horarios como medida de presión".

Competencias de la FEF cedidas a LaLiga

1. Establecer el número máximo de licencias.

2. Alineaciones y relaciones entre los clubes y sus filiales.

3. Determinación de los periodos de inscripción de licencias.

4. Tramitación, despacho e inscripción provisional de licencias.

5. Requisitos de los clubes para inscribirse y participar.

6. Concretar los horarios y sus modificaciones.

7. Autorizaciones para el perímetro del terreno de juego.

8. Determinación de los condicionantes del sorteo.

9. Condiciones de los estadios, seguridad y controles.

10. Uniformidad de los equipos según la norma internacional.

11. Autorizar la publicidad de las prendas deportivas.

12. Establecer el modelo de balón según la International Board.

13. Contenidos y formas de contratación de los jugadores.

Para Rubiales, LaLiga perjudica al fútbol

Rubiales echa la culpa directamente a LaLiga de haber vaciado los campos de fútbol modesto: "En los campos de Segunda B y Tercera no hay afición al coincidir los partidos con los de Primera División". A su vez, acusan a la liga de permitir que se jueguen partidos en condiciones perjudiciales para la salud, como los encuentros que se vivieron a principio de temporada en verano con estadios de calor sofocantes: "La Federación no quiere permitir que en verano se juegue antes de las 19:30 horas cuando se superen los 30 grados".

"Con los dos organismos de la mano, se podrían generar más ingresos y beneficios para el fútbol español", señala la RFEF. Desde el organismo presidido por Rubiales se dan incluso cifras, destacando que los clubes no profesionales podrían ingresar más de 12 millones de euros más.

