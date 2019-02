La Fundación Francisco Franco llama "cobarde" al FC Barcelona

Como era de esperar, la decisión del FC Barcelona de retirar las medallas conmemorativas del club a Francisco Franco ha suscitado mucha polémica. Sin ir más lejos, Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco, ha cargado contra la entidad azulgrana, afirmando que "se retratan como unos cobardes, es un chiste".

"¿Por qué no lo hicieron en vida de Franco? Lo malo que tiene el Barcelona es que las hemerotecas existen y se ve a toda la directiva culé doblando el espinazo ante Franco unas cuantas veces", dijo Chicharro en los micrófonos de Antena 3.

Retirada de medallas

La Junta Directiva del Barça, por medio de su portavoz, Josep Vives, anunció el pasado lunes 11 de febrero que el equipo retiraría las insignias que le fueron concedidas al Caudillo en 1971 y 1974.

La primera fue a raíz de la inauguración del Palau Blaugrana, que el general ayudó a financiar, y la segunda, debido a la norma que impedía entregar una distinción conmemorativa a alguien antes que a Franco.

El Barcelona pretendía homenajear a la peña de Manresa por las bodas de platino del club -es decir, el 75º aniversario de su fundación-, pero tuvo que retrasar tal acto para otorgar la primera medalla de oro del club a Francisco Franco. Estas no has sido, no obstante, las únicas veces en que Franco y el conjunto azulgrana han estado íntimamente relacionados.

Estos actos no fueron recogidos por las actas de la Junta Directiva de aquel entonces, pero las pruebas gráficas han permitido que la actual Junta, a raíz de una petición de los socios, presente tal propuesta a la Asamblea de Compromisarios.

"Hemos tomado esta decisión tras revisar el caso documentalmente", dijo Vives, quien recordó que este caso se arrastra desde hace tiempo, ya que se planteó inicialmente en 2003 y posteriormente en diferentes momentos desde hace unos años.

