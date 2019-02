André Silva prefiere no hablar sobre su futuro: " Lo que yo quiero es jugar"

André Silva está realizando una gran primera temporada en España, el futbolista portugués llegaba el pasado verano en calidad de cedido desde el Milan. El conjunto italiano hizo un gran desembolso por el jugador cuando pagó 38 millones al Oporto por su contratación, pero tras una temporada con poco protagonismo en el equipo rossonero, se busco una salida para el joven delantero.

El Sevilla pagaba 4 millones de euros por su cesión, y el rendimiento del jugador está respondiendo a las expectativas puestas en él con 11 goles en 32 partidos. El jugador ha hablado para medios italianos sobre la posibilidad de regresar a Milán o quedarse en el equipo hispalense: "Si tuviera que elegir iría a jugar al mejor equipo del mundo. Si me dices que elija entre ser titular en el Sevilla o volver al Milan para no jugar, la preferencia es obvia. Pero me encuentro en medio de dos situaciones: estoy bien en el Sevilla y soy jugador del Milan, así que no pienso en eso, de lo contrario sería distraerme. Lo que yo quiero es jugar".

Aunque el futbolista admitió echar de menos la ciudad italiana: "¿Echar de menos Italia? Sí. Aunque el pasado haya pasado, las cosas podrían haber sido diferentes. El fútbol no es un deporte individual, puedes tener tus expectativas pero no estás solo y otras personas tienen que hacer que hagas cosas o al menos tratar de hacerlas".

Por último André admitió mantener aún el contacto con sus antiguos compañeros y con los dirigentes del Milan: "Desde Milán me envían mensajes y me dicen que estoy haciendo un buen trabajo. Además, soy una inversión para ellos. En el equipo tengo muchos amigos y cuando llegaron a Sevilla para jugar con el Betis, fui al hotel a saludar".

Con la cabeza puesta en la Europa League

El jugador portugués por el momento está centrado en hacerlo lo mejor posible con el Sevilla, y precisamente el equipo andaluz tiene el próximo jueves un compromiso vital para el devenir de la temporada.

El Sevilla se enfrentará en el Olímpico de Roma a la Lazio en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League, tras la eliminación copera y los malos resultados obtenidos en sus últimos encuentros ligueros, el equipo recurre a su competición para intentar recuperar las mejores sensaciones.

