La rajada de Aspas: "Si esto le pasa a otro, no se presenta a la siguiente"

El Celta de Vigo ha salido derrotado con polémica del Coliseum Alfonso Pérez en la jornada 23 de La Liga. El Getafe consiguió darle la vuelta al 0-1 inicial con un gol de penalti en el minuto 39 y dos tantos más en la segunda parte. A su vez, el Celta se quedaba con uno menos en el minuto 37 con la expulsión de Maxi Gómez, lo cual ha hecho explotar a Iago Aspas, quien se ha mostrado muy crítico con el VAR en el postpartido.

Los jugadores del Getafe y del Celta, durante una disputa del partido de La Liga

En primer lugar, el delantero del Celta ha manifestado su frustración con el resultado final del primer tiempo, ya que estima que mantuvieron el control del juego durante buena parte del mismo, hasta que el colegiado decretó un penalti inexistente a favor del conjunto local: "Tuvimos el partido controlado en la primera parte y llegó el regalo del penalti. Luego se quejarán...".

Además, Aspas considera inaudito que, teniendo el recurso del VAR, el árbitro no se moleste en consultarlo para comprobar si se ha mostrado acertado o no con las decisiones que toma: "Lo de este sábado no puede pasar en la mejor liga del mundo habiendo una cámara y que no vayan ni a revisar".

Sobre la expulsión de su compañero de equipo Maxi Gómez, considera que la situación era demasiado tensa y que, por lo tanto, las continuas protestas hicieron que al colegiado no le quedase otra que dejar al Celta con 10 jugadores: "Estaba caliente. Normal después de lo que había sucedido. Una injusticia. A veces no podemos hacer nada".

Aviso a navegantes

Finalmente, Iago Aspas ha dejado claro que el episodio vivido este sábado en casa del Getafe no se puede volver a repetir en lo que queda de Liga, pues de producirse, cualquier otro equipo podría optar por no presentarse en sus próximos compromisos: "No quiero pasar por alto todo lo que ha ocurrido porque si le pasa a otro equipo a la siguiente jornada no se presentan a jugar".

