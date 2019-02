Horario internacional y dónde ver el Valladolid - Villarreal

La presencia de Joaquín por el sancionado Fernando Calero, es la principal novedad del Valladolid para recibir al penúltimo clasificado Villarreal, en un partido con aires de dramatismo para ambos equipos, en especial para el visitante, en su lucha por eludir el descenso. El técnico del equipo, Sergio González, tampoco podrá contar con el lesionado Luismi.

La aportación de todos será fundamental para encarar un choque que se antoja "trascendental", ya que "no solo implica sumar tres puntos, sino que el rival no sume", tal y como indicó este jueves en rueda de prensa el entrenador catalán, quien quiere que su equipo se reivindique y olvide el "varapalo" que sufrió en Huesca.

El Villarreal afronta otra vez un partido decisivo, ya desde ahora hasta el final de temporada cada partido es una gran final si quieren permanecer en la categoría. Los castellonenses siguen sin ganar en Liga desde el pasado mes de noviembre, y no lo consiguen fuera de casa desde septiembre, una racha que les ha llevado a la penúltima plaza de la clasificación.

Ahora mismo el equipo de Javi Calleja necesita ganar casi la mitad de los partidos que quedan, ya que de no hacerlo su salvación es más que complicada. A esa necesidad se suma que el Valladolid es un rival directo potencial, ya que su situación en Liga no es fácil y lo sería menos si no gana este viernes.

Horario Valladolid-Villarreal

Horario del partido

El duelo entre el Valladolid y el Villarreal se disputará este viernes 8 de febrero de 2019 a las 21:00 horas en el José Zorrilla.

Hora local: 21:00 horas.

América

Estados Unidos: 12:00 horas-Costa Oeste-; 15:00 horas-Costa Este-.

Perú, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador y México: 14:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 16:00 horas.

Europa y otros

Inglaterra, Portugal y Costa de Marfil: 20:00 horas.

España, Francia, Italia, República Checa y Croacia: 21:00 horas.

Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia: 21:00 horas.

Ucrania, Rumanía, Estonia, Finlandia y Grecia: 22:00 horas.

Rusia, Bielorrusia, Turquía, Etiopía: 23:00 horas.

Cómo ver el partido

El partido será retransmitido a través de beIN LaLiga y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.

[Más información: La RFEF olvidó a Jordi Alba en los sancionados de la jornada 23]