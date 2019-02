Ángel Torres: "Qué cruz me ha caído a mí con Marcelino, con su mujer y su hijo"

La tangana que se produjo en el césped de Mestalla entre los jugadores del Valencia y el Getafe sigue dando de qué hablar. El último ha sido el presidente de la entidad azulona que dio más detalles en El Transistor y salió en defensa de los suyos.

¿Qué ocurrió tras el partido?

"Felicité al presidente, a Alemany, a Sol y me quedé unos minutos observando lo que pasaba en el césped. Me bajé en el túnel, dejé a la gente que terminara con la prensa e hice que cerraran el vestuario para escuchar a todo el mundo. Estuvimos cinco o seis minutos en silencio y les dije que no me había gustado la imagen que habíamos dado aunque había que puntualizar que nos habían provocado. También les comenté que en estos casos cuanto menos se hable mejor..."

Señala a Diakhaby y el hijo de Marcelino

"Cuando termina el partido recibimos una provocación, futbolistas del Valencia como el morenito (Diakhaby), que se tira a agredir; el hijo de Marcelino, en plan macarra, por allí dentro del césped que no sé qué hace o a qué se dedica... A nuestro delegado, Sergio Mora, le da un empujón".

El balonazo de Bruno

"Bruno devuelve el balón porque primero es el banquillo el que le tira un balonazo".

Lío del médico y el banquillo

"Tiran una botella de agua a nuestro banquillo y el nuestro al acabar se va al túnel. Imagínate si hace lo mismo que el suyo".

El polémico acta de Estrada Fernández

"No he visto una redacción de un acta con tanta maldad y tan poco real de lo que ocurrió. Nosotros repelemos y nos defendemos de lo que ocurre. Los vigilantes de seguridad, armarios... La Policía Nacional les tuvo que llamar la atención. Nosotros fuimos agredidos. Se le da el mismo trato al que sale al césped sin ser futbolista que al que lo es. Y también al que agrede que al que se defiende".

El enganchón de Damián Suárez

"A Damián le dan un puñetazo por detrás, se tiene que defender".

La celebración del Valencia

"No podíamos salir del estadio, tuvimos que esperar media hora porque parecía que habían ganado la Copa del Mundo. Cada uno lo celebra como quiere, pero no podemos vivir lo que allí se vivió".

Carga contra la prensa

"La imagen que sale es la del central del Valencia sangrando y parece que se han estado pegando y el malo ha sido el Getafe. No, se dieron entre sí de manera fortuita".

Problemas con Marcelino

"Lo suyo viene de Santander, aquel famoso gol en la semifinal de Copa con un gol de Casquero que decía que era fuera de juego, lo de Gijón... Siempre tengo que chocar con el hijo, con la madre... Vaya cruz que me ha caído a mí. Que pregunten a un delantero del Villarreal que ese día (Sporting - Villarreal) tiró al poste y lo tuvieron que cambiar".

[Más información: El tremendo acta arbitral del Valencia - Getafe: agresiones y amenazas]