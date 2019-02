El Valencia llega a un acuerdo para firmar gratis a Jason

El Valencia CF ha llegado a un acuerdo con Jason, extremo diestro del Levante, para incorporarle el próximo verano a la disciplina ché. El nuevo contrato para el gallego sería de cuatro temporadas.

Quico Catalán, presidente de los granotas, ve cómo de esta manera, uno de los jugadores más importantes del equipo se marcha sin dejar un solo euro en las cuentas. Paco López se queda sin uno de los pilares en el ataque de un equipo que está asentado en la zona media de la tabla gracias a su faceta ofensiva. Sin embargo, las distancias con la zona baja se están estrechando y quizás los del Ciudad de Valencia acaben luchando por salvar la categoría.

De la cantera del Levante al eterno rival

Jason también es relevante dentro de su actual club por ser un producto de su cantera. Tras muchos años en las categorías inferiores, el jugador de La Coruña salió cedido en la temporada 2014/2015 al Villarreal B, y en la 2015/2016 al Albacete. A partir de esa campaña, siempre a formado parte de la plantilla del primer equipo.

Este año ha jugado 24 partidos en total. Desde la banda derecha, aunque también puede jugar desde la izquierda, ha marcado un gol y repartido cuatro asistencias en los más 1.500 minutos que ha estado sobre el césped.

Los clubes todavía no van a hacer oficial el acuerdo. Pese a que Jason no estaba dispuesto a renovar, por distintas razones, sí está comprometido con su actual equipo y quiere ayudar para que se cumplan los objetivos en los próximos meses. En el Valencia, tendrá la posibilidad de ganar un salario muy superior al que percibe en la actualidad, aunque su puesto en el once no estará asegurado como hasta ahora.

