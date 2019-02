El Barcelona tropieza contra el Valencia y se enciende La Liga

El FC Barcelona tropezó ante el Valencia tras ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota. Lionel Messi rescató un punto para los azulgranas ante un conjunto ché que vio premiada su intensidad en la primera parte, y que sigue progresando en su clara mejoría. [Narración y estadísticas: FC Barcelona 2-2 Valencia]

Ernesto Valverde apostó por un once con novedades. Ante la avalancha de partidos trascendentes que se le avecinan -semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid y octavos de final de Champions League ante el Olympique Lyon-, el técnico extremeño decidió dejar en el banquillo a, entre otros, Arthur, Clément Lenglet y Jordi Alba.

En sus respectivos lugares entraron Carles Aleñá -que acompañó a Ivan Rakitic y Arturo Vidal en un centro del campo marcado por la baja de Sergio Busquets-, Thomas Vermaelen y Sergi Roberto, quien sumó un nuevo partido como lateral izquierdo.

Los jugadores del Valencia celebran un gol ante el Barcelona en La Liga Alberto Estévez EFE

El Valencia da la campanada

El encuentro comenzó de manera muy intensa, con el Valencia ejerciendo una presión alta en busca de marcar rápido. De echo, el conjunto ché gozó de sus dos primeras ocasiones en los apenas tres primeros minutos de partido. Un disparo lejano de Dani Parejo que atrapó Marc-André ter Stegen en la primera, y un remate al palo de Denis Cheryshev al palo en la segunda. El Barça comenzó a achuchar, con los laterales haciendo mucho daño por las bandas y Messi por el centro. Todo parecía indicar que el Valencia iba a lamentar las ocasiones falladas, pero no fue así.

En el minuto 24, Parejo robó el balón a Messi en la frontal del área valencianista y encadenó un contraataque que finalizó Rodrigo Moreno con un fantástico pase entre líneas para Kevin Gameiro. El francés, muy cuestionado esta temporada, no falló y definió a la perfección. Todo iba de cara para el conjunto ché, que apenas siete minutos después gozó de un penalti a favor. Daniel Wass cayó claramente derribado por Sergi Roberto en el área, y Parejo no falló desde los once metros. Lanzamiento potente, imparable, y 0-2 en el marcador.

Las cosas comenzaron a complicarse no obstante a partir de este momento. Un duro choque entre Gerard Piqué y Gameiro dejó al central culé con una brecha y al delantero con un duro golpe en el ojo que le obligó a abandonar el campo. Un minuto después, Lato cometió un infantil penalti sobre Nélson Semedo y Messi acortó distancias desde el punto de la pena máxima. El encuentro se fue al descanso con el Valencia por delante, ante la sorpresa de un Barça sobrepasado por la presión inicial y asfixiante.

Messi y Jordi Alba celebran el gol del primero en el Barcelona - Valencia de La Liga Alberto Estévez EFE

Messi rescata un punto

La segunda parte comenzó con Valverde buscando la reacción de los suyos. Jordi Alba entró en lugar de un Nélson Semedo que jugó bien, pero no le bastó para imponerse a los galones de Sergi Roberto. Los primeros minutos tras el paso por el vestuarios fueron un recital azulgrana. Los culés lo intentaron de todas las maneras, especialmente con disparos lejanos, pero la férrea defensa valencianista y un pletórico Neto evitaron el gol local. Hasta que apareció el de siempre.

En el 64' de partido, una gran jugada comenzada por Luis Suárez finalizó con un pase de Vidal para Messi. El argentino controló en la frontal del área y soltó un latigazo imparable para el guardameta brasileño. Empate a dos, pero el Barça no se conformaba con eso. Valverde dio entrada a Arthur en lugar de Aleñá, quien cuajó otro buen encuentro, y, posteriormente, a Malcom por un -de nuevo- gris Coutinho.

Pero eso no sirvió. La segunda mitad del encuentro estuvo más marcada por las faltas y el ida y vuelta sin control que por el espectáculo futbolístico que ambos equipos habían dado en la primera. Rodrigo tuvo la mejor para los visitantes minutos antes de marcharse sustituido por Santi Mina, pero Ter Stegen se hizo 'gigante' en el mano a mano. El encuentro acabó así, con sabores agridulces para el Barça, que dice adiós a dos puntos, a una racha de victorias que ilusionaba y a las buenas sensaciones antes de El Clásico que se jugará este miércoles 6 de febrero.

FC Barcelona 2-2 Valencia

FC Barcelona: Ter Stegen; Nélson Semedo (Jordi Alba, 46'), Piqué, Vermaelen, Sergi Roberto; Aleñá (Arthur, 66'), Arturo Vidal, Rakitic; Messi, Luis Suárez, Coutinho (Malcom, 84').

Valencia: Neto; Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Lato; Wass, Coquelin (Kondogbia, 72'), Parejo, Cheryshev; Rodrigo (Santi Mina, 79'), Gameiro (Ferrán Torres, 40').

Goles: 0-1, 24' Gameiro; 0-2, 32' Parejo (p.); 1-2, 39' Messi (p.); 2-2, 64' Messi.

Árbitro: Undiano Mallenco (Comité navarro). Amonestó a Sergi Roberto (31'), Rakitic (45+2') y Jordi Alba (91').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 22 de La Liga disputado en el Camp Nou (Barcelona) ante 76.789 espectadores.