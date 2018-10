Mourinho: "El gran éxito del Atlético del año pasado es mi éxito de hace dos"

José Mourinho ha comparecido ante los medios en la previa de la segunda jornada de Champions, en la que el Valencia visita Old Trafford. El técnico luso no ha rehuido las preguntas acerca del mal momento que vive el equipo mancuniano. En Champions el equipo llega con tres puntos tras ganar con claridad a Young Boys en Suiza.

Sobre la reacción de los jugadores tras la derrota frente al West Ham en la última jornada de Premier League, José Mourinho aseguró que todos los jugadores son diferentes. "Veo diferentes reacciones y a veces lo que ves no es en realidad lo que está por dentro", el portugués ve "gente triste, otros que parece que no han perdido ningún partido y otros más o menos".

También defendió a su vestuario al ser preguntado por su confianza en los jugadores: "Si alguien me dice 'una vez no di lo mejor de mí mismo', entonces cambiaré de opinión. Hasta que alguien con una gran reputación me diga 'fui un jugador no honrado', siempre confiaré en ellos".

"La responsabilidad es de todos"

Para Mourinho la culpa de la falta de victorias es un problema colectivo. "Es responsabilidad de todos, el rendimiento en el campo es, en mi opinión, consecuencia de muchos factores". No quiso dividir la culpa ni focalizarla en alguien concreto "todas las personas en el club tienen un papel aquí, hasta el utillero. Cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos lo hacemos todos. La responsabilidad es de todos", sentenció el portugués.

Mourinho, en rueda de prensa Reuters

Las preguntas de los periodistas fueron también acerca de su situación en el banquillo, ante la pregunta de si cree que vaya a perder su puesto si siguen encadenando malos resultados el luso fue tajante: "No creo". También le preguntaron acerca de si ha mantenido alguna conversación con Ed Woodward tras el partido, pero José Mourinho no quiso entrar en el tema porque "es un asunto privado".

El Atlético de Madrid, su espejo

Mourinho también fue preguntado por Zidane, en relación a la supuesta llamada en la que el francés le comunicó que no quiere su puesto, pero el portugués no quiso aportar nada nuevo: "pregúntale al que lo ha escrito". Por último, recibió la pregunta directa de si había fracasado como entrenador y la respuesta fue sorprendente: "Yo puedo decir que los grandes éxitos del Atlético de Madrid del año pasado son mis éxitos de dos años atrás".