Crouch: "Mi mujer me llamó poco antes de jugar porque no sabía donde estaba"

Peter Crouch llegó a ser en su día uno de los jugadores protagonistas en los higlights en la Premier League. Fue en su etapa en el Liverpool, con el que anotó 42 goles en 134 partidos. El espigado delantero inglés de 2,01 metros juega ahora en el Stoke City, y a sus 37 años sigue dando que hablar, en esta ocasión por una entrevista concedida a The Guardian en la que cuenta varias anécdotas de su carrera, como la indiferencia de su mujer con el fútbol:

"No le gusta el fútbol. Una vez me llamó diez minutos antes de un partido para preguntarme dónde estaba", reconoció el jugador de Macclesfield, que se siente encantado por seguir jugando en la élite a su edad: "No veo mi trabajo como un trabajo, me siento muy afortunado de poder hacer algo que siempre he amado a los 37 años, es un sueño".

A estas alturas y al borde de su retirada, Crouch se centra mucho en la vida familiar y también contó su día a día con sus hijos: "Voy a casa para recoger a mi hijo mayor de la escuela. Estoy más involucrado de lo que hubiera estado si los hubiera tenido cuando viajaba tanto".

"Solo tengo una noche completa si duermo en un hotel"

Crouch también tiene otro hijo pequeño y contó la dificultad para dormir cuando está en casa: "Mi hijo pequeño tiene siete meses, así que el sueño se interrumpe, por lo que tengo una noche completa cuando me quedo en un hotel antes de un partido", confesó el jugador del Stoke.

Y pese a seguir compitiendo al máximo nivel, Crouch no descuida la línea y contó cual es su dieta en un día normal: "Nunca he dudado a la hora de comer. Tomo una tortilla, papilla y fruta para el desayuno en la Ciudad Deportiva, luego sopa, pollo y pasta para el almuerzo y por la noche ya me puedo relajar", reconoció el inglés.