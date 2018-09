Mourinho reclama el VAR en la Premier: "El primer gol es culpa del asistente"

Nueva derrota para el Manchester United de Mourinho, después de la dolorosa eliminación de la Carabao Cup ante el Derby County de Lampard. Esta vez fue Pellegrini el técnico rival que ha superado a The Special One, quien no vive el mejor momento de su carrera en Old Trafford. Los diablos rojos han igualado su peor arranque en la Premier League desde la 2013/1014 con diez puntos en las primeras siete jornadas.

Este sábado, el United se enfrentaba al West Ham para recuperar sensaciones después de caer en la Copa de la Liga. Sin embargo, a los cinco minutos Felipe Anderson adelantaba a los hammers, un gol no exento de polémica tal y como ha denunciado en rueda de prensa el propio José Mourinho: "El primer gol nos lo marcan en fuera de juego. Con el VAR lo hubieran anulado, pero nos perjudicaron y nos hundimos".

El videoarbitraje, implantado ya en ligas como la española esta temporada, no se utiliza en la Premier, ya que los propios clubes ingleses votaron en contra de su uso en la 2018/2019. Pese a ello, Mourinho no ha dudado en señalar que el VAR es una herramienta útil con la que injusticias como la de este primer gol no pasarían.

Análisis de los errores del United

El técnico luso ha continuado analizando el partido. "A los 20 minutos conseguimos estabilidad, alguna ocasión, pero no muchas. El segundo gol es nuestro error, llega en el peor momento, antes del descanso. Es difícil de aceptar, no porque sea en propia puerta, sino porque Yarmolenko está dentro del área y porque los jugadores sabían que la zurda era su pierna. Teníamos que evitar el disparo y no lo hicimos", ha comentado.

Mourinho habla con Pogba desde la banda. REUTERS

"El primer gol es error del asistente y el tercero es error del central. Necesitamos un reinicio. Después de lo de la copa necesitábamos sensaciones positivas y empezar perdiendo a los 5 minutos no lo es", ha analizado un José Mourinho que está contra las cuerdas en el equipo de Manchester. Diversas informaciones apuntan que los jugadores ya piden su cabeza, mientras los rumores apuntan que Zidane ya está perfeccionando su inglés.