Los jugadores del Manchester United piden la destitución de Mourinho

La relación entre Jose Mourinho y el Manchester United ya parece ser insostenible. El conjunto del técnico portugués fue eliminado de la copa inglesa por el Derby County, además de sumar la mala relación con Paul Pogba, -se filtraron una imágenes donde mantuvieron unas palabras que no hicieron mucha gracia al centrocampista francés-, que tuvo que ser calmado por sus compañeros mientras miraba a su técnico con mirada desafiante.

Y esto no es todo, varios jugadores de los red devils han comunicado a Ed Woodward, mánager general del club, que están enfadados con José Mourinho y no aguantan la situación actual con el técnico portugués, según informó este miércoles ESPN. La cadena deportiva asegura que los futbolistas le han dicho a Woodward que si el técnico sigue en el banquillo, buscarán una salida en el próximo mercado de fichajes. A pesar de que todos los focos están puestos en el jugador francés y su mala relación con Mourinho, ESPN asegura que el galo no es uno de los jugadores que han puesto este ultimátum a la directiva.

"Estamos enfadados y frustrados con la gestión que está haciendo", ha dicho una fuente del club a la cadena norteamericana, que asegura además que el episodio producido entre Pogba y Mourinho en los últimos días les ha dejado desconcertados y que la frase del portugués al terminar el partido de la Capital One culpando a Phil Jones de fallar el penalti decisivo no ha sentado nada bien dentro del vestuario.

Los jugadores del Manchester United se abrazan tras marcar un gol DAVID KLEIN Thomson Reuters

La tercera temporada de técnico portugués puede ser la definitiva

El técnico portugués puede tener los días contados en Manchester. Los malos resultados y el mal estar de jugadores puede ser el detonante definitivo para decir adiós a su andadura. O hay un cambio positivo en las próximas semanas o todo acabara para Mourinho en el Teatro de los Sueños.