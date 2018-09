La RFEF trabaja para recuperar la competencia en materia de horarios

Luis Rubiales no ha dado tiempo a LaLiga. Pese a que el presidente de la Federación había señalado en Twitter que "si LaLiga mantiene horarios disparatados, recuperaremos la competencia para 2019/2020", le ha bastado con ver la contestación de Tebas para saber que no llegarán a un acuerdo.

"No se puede recuperar lo que no es de uno", decía el presidente de LaLiga. Posteriormente, en Tiempo de Juego, Rubiales señalaba al respecto: "Tenemos las competencias en los horarios en Primera y Segunda que están transferidas y las queremos recuperar. Y que en Segunda B y en Tercera pase lo mismo. Que se mire por el dinero pero sin poner en riesgo la salud. No vale todo. Hay unos valores que no hay que traspasar. Cuando se supere una temperatura, tendrán que retrasarse los horarios. 30ºC a las 20.00 de la tarde no son 30ºC a las 16.00 de la tarde. No tengo miedo a un careo con Tebas. Le tendí la mano pero él quiso salir por la puerta de atrás en la Federación. Él a mi no me ha pedido ninguna reunión", ha dicho el presidente de la RFEF.

"Con la Ley en la mano, es el organizador de la competición quien tiene los derechos sobre los horarios", contestaba Tebas en el mismo programa después. La respuesta de la Federación no se ha hecho esperar y ha sido a través un comunicado.

Comunicado de la RFEF

La Federación muestra su malestar porque se sigan jugando cada fin de semana partidos a más de 30 grados, con los problemas que ello ocasiona tanto a deportistas y como a aficionados en Primera y Segunda División.

Desde la Federación ya se está trabajando para recuperar las competencias de los horarios para la temporada 2019/2020, que posibilitaría poner los partidos en franjas horarias dignas.

Además, desde la Federación se está intentando modificar el Reglamento para poder recuperar las competencias de horarios en Segunda B, Tercera y femenino, actualmente en manos de los clubes.