Tebas ataca de nuevo a Rubiales

El lío del partido entre el Girona y el Barcelona en Estados Unidos parece que no quiere llegar a su fin. O al menos Javier Tebas va a agotar todas las posibilidades para que el choque se pueda jugar en Miami.

"Hemos pedido un informe jurídico y a día de hoy, el partido de Montilivi no se puede disputar en Miami", dijo Luis Rubiales en el día de ayer. "Obviamente, estamos en contacto con los organismos internacionales que respaldan la misma tesis", ha señalado el presidente de la RFEF. Además, Luis Rubiales negó que Javier Tebas solicitase a la Federación una reunión para abordar este espinoso asunto: "Es tajantemente falso que LaLiga haya pedido una reunión a la RFEF, no sé por qué Tebas ha dicho que se va a ver con nosotros".

El comunicado de la Real Federación Española de Fútbol fue recibido por LaLiga, a lo que Javier Tebas no dudó en responder.

La respuesta de Tebas

El presidente de LaLiga volvió a salir al paso y respondió a Rubiales a través de su cuenta de twitter. "¿Ha leído Rubiales la carta enviada por el Secretario General de la RFEF a LaLiga? Evidentemente NO, ¿Para qué pide aclaraciones el Secretario General?, "Pa mear y no echar gota" (perdón por la expresión)", escribió.

¿ Ha leído Rubiales la carta enviada por el Secretario General de la RFEF a Laliga? Evidentemente NO,¿Para que pide aclaraciones el Secretario General? , "Pa mear y no echar gota" (perdón por la expresion)https://t.co/1GPwLwLSAC pic.twitter.com/RPk7ZyzZ8g — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 21 de septiembre de 2018

Tebas sigue pensando que el partido se jugará en Miami

"Sigo siendo optimista. Voy a mantener el 90% de que se juegue aunque me digan que no. Desde LaLiga no basta con que nos digan un no". El presidente de LaLiga sigue pensando y queriendo que se dispute el partido en EEUU: "El partido sigue adelante. Estamos en contacto con el Girona, seguimos con el tema de las entradas. Creemos que tenemos razón".