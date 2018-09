La RFEF prohibe a LaLiga jugar en Estados Unidos el Girona - Barcelona

El partido entre el Girona y el Barcelona no se jugará en Miami el próximo 26 de enero. Así se lo ha comunicado la RFEF este viernes a La Liga a través de una carta negando la disputa del encuentro fuera del territorio español, tal y como informa El País.

EL ESPAÑOL ya adelantó el veto de Rubiales y Pedro Sánchez a la disputa del partido en tierras estadounidenses, después de la reunión que mantuvieron con Gianni Infantino una semana atrás. Son dos los motivos que provocaron la decisión que este viernes la Federación ha comunicado a LaLiga: una deportiva, que llevar un encuentro fuera de España pueda adulterar la competición, y otra política, que el encuentro se convierta en un acto propagandístico de los independentistas.

El comunicado, que la Federación ha mandado este viernes, aun no ha sido recibido por LaLiga, que es sabedora de la decisión y de que el veto del Girona-Barça en suelo estadounidense supone un frenazo al plan de Javier Tebas de expandir el fútbol español fuera de la península.

La Asociación de Fútbolistas Españoles (AFE) también se han mostrado contraria en todo momento a la celebración del partido, ya que se vulneraría los puntos 8 y 9 del convenio colectivo. Esto es, horas de concentración de los futbolistas y descanso semanal obligatorio de un día y medio.

Por su parte, Javier Tebas no se baja del carro y comunicó tras la reunión con el presidene de la AFE que el partido se jugaría al 90 por ciento, un porcentaje que podría cambiar tras el comunicado de la RFEF: "Conseguiremos que ese partido se juegue. Hemos trabajado el tema. No hay causa para que deneguemos el partido, ni por parte de la Fedeación, UEFA y Concacaf. La FIFA no tiene nada que decir", justificó el presidente de LaLiga.