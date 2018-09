El agente de Yaya Touré le manda una maldición vudú a Pep Guardiola

Una de las sorpresas que tuvo la primera jornada de Champions League fue la derrota de uno de los máximos aspirantes a quitarle el trono al Real Madrid, el campeón de la Premier League, el Manchester City. El conjunto inglés perdió 1-2 frente al Lyon en su primer partido en una competición en la que Pep Guardiola tiene muchas esperanzas puestas debido a que, en los diez años que lleva el jeque a los mandos, el mayor logro en Europa son unas semifinales.

La anécdota de dicho encuentro fue el tuit que publicó el agente de Yaya Touré, Dimitry Seluk. En la publicación aparece una graciosa caricatura en la que un brujo hace vudú al entrenador citizen, algo que deja claros los problemas que hubo entre el extécnico del Barcelona y el jugador costamarfileño. El mediocentro salió del Barça cuando llegó Pep y del City también tuvo que salir por culpa del preparador.

No es la primera vez que Seluk amenaza a Guardiola, ya que después de confirmarse la salida de Touré del Manchester City rumbo al Olympiacos griego, el agente declaró el pasado mes de junio en el medio ruso Sport 24 que "una maldición de chamanes hará que Pep no gane la Champions". La relación entre el agente y el técnico no es nada bueno y se encargan de demostrarlo día tras día como se puede observar.

La competición europea es la obsesión de los citizens después de la gran decepción que fue la temporada pasada. Cayeron por goleada ante otro equipo inglés, como es el Liverpool, en una eliminatoria en la que no tuvo ninguna opción después de que el tridente de ataque de los reds, Salah, Mané y Firmino, se encargarán de sentenciar la eliminatoria en Andfield.